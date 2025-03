Canosa-Vienna: scambi culturali e didattici

Un gruppo di 21 studenti e 2 docenti accompagnatori provenienti daè giunto aper partecipare ad un programma di scambio culturale e didattico con il. L'iniziativa, che si svolgerà dal 31 marzo al 4 aprile 2025, prevede lo svolgimento di attività in lingua inglese nei settori di Arte, Tecnologia, Robotica, Fisica, Scienze Naturali, Archeologia e Latino. I giovani austriaci metteranno in pratica le competenze acquisite nell'ambito delle mansioni delle guide turistiche per alcuni dei più importanti siti storici del territorio, tra cui: l'ipogeo del Cerbero, la Domus Romana, la Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia, Castel del Monte e la Cattedrale di Trani. Alla presenza del dirigente scolasticoe dei docenti, si è svolto stamani un incontro con le autorità cittadine nel corso del quale hanno partecipato l'assessore alla Culturaed il consigliere comunaleche hanno dato il benvenuto al gruppo austriaco, sottolineando l'importanza dell'internazionalizzazione e della collaborazione culturale. Un'occasione unica per promuovere le conoscenze reciproche e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Canosa di Puglia e dei suoi dintorni. La Puglia ormai è un brand turistico riconosciuto in tutto il mondo con un territorio diversificato e comunità variegate, garantendo esperienze autentiche e un'offerta sempre più competitiva.Riproduzione@riservata