Canosa: Variante al PUG

La Conferenza di Copianificazione si svolgerà alle ore 10,00 del 13 dicembre 2021 in modalità telematica. Il materiale utile ai lavori sarà messo a disposizione al seguente link: https://cloud.comune.canosa.bt.it:6443/owncloud a partire dal giorno 22/11/2021. Le eventuali segnalazioni di anomalie di funzionamento della rete per l'acquisizione degli elaborati progettuali potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:1. PEC: sue@pec.comune.canosa.bt.it ,2. E-MAIL: sue@comune.canosa.bt.it,3. per le vie brevi ai seguenti nr. telefonici: 0883.610315, 0883.610318, 0883.610313.Amministrazione procedente: Comune di Canosa di Puglia;Oggetto del procedimento: Variante PUG - Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia;Coordinamento dell'Ufficio di Piano: Ing. Riccardo MIRACAPILLO tel: 0883 610318,pec: sue@pec.comune.canosa.bt.it