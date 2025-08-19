Canosa: Battistero Area Concerti
Canosa: Una nuova Area Concerti all’interno del Battistero San Giovanni,

Continua la riqualificazione della Zona Mercatale

Canosa - martedì 19 agosto 2025 14.16 Comunicato Stampa
Con "Meravigliosamente", tributo a Domenico Modugno, tenutosi a Canosa di Puglia all'interno del Battistero San Giovanni, nella serata dello scorso 18 agosto, ha avuto il 'battesimo' la nuova Area Concerti che permetterà di ospitare grandi eventi, a partire dal concerto di Mario Biondi e Mario Rosini. Una scommessa vinta dell'Amministrazione Comunale, la cui missione è stata fin dal primo momento rivitalizzare non solo l'area archeologica, ma anche la Zona Mercatale in toto con diversi interventi di manutenzione. La serata, presentata dalla giornalista Maria Liuzzi di Telenorba, è stata introdotta dai saluti istituzionali del Sindaco Vito Malcangio, dell'Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno e dell'Assessore alla Cultura, Turismo e Archeologia Cristina Saccinto, unitamente all'imprenditore Franco Palermo, presidente dell'associazione "Galileo" nonché partner fondamentale del cartellone dell'Estate Canosina 2025 che anche quest'anno ha inteso offrire alla città, in collaborazione con l'Ente, diversi eventi.

E' stata questa l'occasione per illustrare in che direzione stia procedendo il percorso di rilancio e valorizzazione del patrimonio archeologico, a partire dallo stesso Battistero San Giovanni all'interno del quale sono in fase di ultimazione i lavori relativi al finanziamento di 1.056.000,00 nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Puglia "Smart In" Gli interventi permetteranno di effettuare un salto di qualità in termini di fruizione, innovando l'offerta culturale, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e perseguendo un approccio volto ad incrementare una serie di interventi multimediali. La valorizzazione dei siti archeologici passa però anche da infrastrutture in grado di accogliere al meglio i turisti ed è per questo che all'interno dell'Area Mercatale proseguono diversi interventi di riqualificazione come l'installazione di torri faro in grado di illuminare adeguatamente l'intera area, la bonifica di tutto il perimetro sterrato così da evitare l'abbandono dei rifiuti, il recupero delle colonnine ivi presenti e la realizzazione, nell'area situata fra via XXV Luglio e via della Resistenza, di una piccola villa recintata dotata di servizi igienici che verrà ben presto messa a disposizione del quartiere, della città e dei turisti. Una visione a 360° che trova completamento con la nuova Area Concerti che vedrà nella serata del 19 agosto, come primi grandi ospiti, Mario Biondi e Mario Rosini, due voci inconfondibili che si completeranno in un concerto indimenticabile.
