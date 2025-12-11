Sequestri-Rapina
Canosa: Un'altra rapina a un corriere merci

In corso le indagini della Polizia di Stato

Canosa - giovedì 11 dicembre 2025 23.31
Un' altra rapina è stata portata a termine dai malviventi nel territorio della BAT dove dilaga la criminalità. Nella mattinata odierna sulla SS16, all'altezza di Barletta, un corriere merci è stato bloccato da una autovettura con uomini armati, - come riferiscono le fonti- che sono saliti sul mezzo, impossessandone dello stesso. Poi si sono diretti sulla complanare fino a raggiungere la SP3 verso Canosa. Nelle campagne nei pressi della città, il conducente è stato lasciato. Lo stesso ha provveduto a chiamare i soccorsi e denunciare poi l'accaduto. La Polizia di Stato ha in corso le indagini per risalire agli autori della rapina, con bottino da quantificare, che hanno tenuto in ostaggio il corriere, poi abbandonato nelle campagne.

Lo scorso 1° dicembre, stessa sorte al conducente di un tir carico di olio mentre percorreva la strada regionale 6 in agro di Canosa di Puglia, quando è stato affiancato dall'auto dei malviventi che l'hanno costretto a fermarsi e sequestrato per alcune ore, prima di essere rilasciato a piedi a Stornara. Negli ultimi mesi sono innumerevoli le rapine compiute non soltanto ai danni dei portavalori, ma anche agli autotrasportatori e agli automobilisti.


