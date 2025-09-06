Eventi e cultura
Canosa: Tutti al Museo! Ingresso gratuito!
L'iniziativa è del Ministero della Cultura ogni prima domenica del mese
Canosa - sabato 6 settembre 2025 18.48
Il 7 settembre si rinnova l'appuntamento con "Domenica al Museo". L'iniziativa del Ministero della Cultura consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. A Canosa di Puglia, la sede del Museo Archeologico Nazionale è ubicata in Via John Fitzgerald Kennedy n. 18 presso Palazzo Sinesi, edificio risalente all'ultimo decennio del XIX secolo. Dagli ultimi dati pubblicati, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia ha registrato un incremento notevole di visitatori nel primo semestre del 2025, interessati anche alla mostra "Forme e colori dall'Italia preromana. Canosa di Puglia", a cura di Massimo Osanna e Luca Mercuri, allestita in un'ala della scuola "G. Mazzini" destinata a diventare la nuova sede museale. Di recente, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia si è rinnovato con le mostre sia nell'androne che all'interno di Palazzo Sinesi. Le ultime novità narrano la storia, l'archeologia, la cultura multimediale attraverso una progettazione integrata utilizzando tecnologie di Spatial Augmented Reality con video mapping e proiezioni sui modelli 3D. A primo impatto sono capolavori multimediali, unici nel Sud Italia, l'apice di un percorso progettuale, "una summa" che raggiunge una potenza espressiva mai vista prima mediante narrazioni visuali, tattili e auditive, studiate nei dettagli per far conoscere la Storia, l'immenso patrimonio archeologico di Canusium, arricchito dalle conoscenze sulla ceramica policroma tipica di Canosa in due lingue. L'allestimento è stato affidato allo Studio Glowarp dell'architetto Donato Maniello che ne ha curato e ideato i contenuti con la dottoressa Lorena Cangiano, mentre, la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, Anita Rocco è la Responsabile Unica del Progetto e della Direzione Scientifica. Il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, espone opere davvero uniche che permetteranno di immergersi nella storia, nell'archeologia, nell'arte attraverso la multimedialità, mediante la tecnologia avanzata per tornare indietro nel tempo di oltre 2 millenni. E' attiva l'utenza telefonica 0883/664716 per ulteriori informazioni mentre le visite di domenica prossima si terranno dalle ore 09,00 alle 18.00(alle ore 17.15 chiusura biglietteria). Da non perdere la visita al Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, l'ingresso è gratuito.