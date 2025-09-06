Museo Canosa
Museo Canosa
Eventi e cultura

Canosa: Tutti al Museo! Ingresso gratuito!

L'iniziativa è del Ministero della Cultura ogni prima domenica del mese

Canosa - sabato 6 settembre 2025 18.48
Il 7 settembre si rinnova l'appuntamento con "Domenica al Museo". L'iniziativa del Ministero della Cultura consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. A Canosa di Puglia, la sede del Museo Archeologico Nazionale è ubicata in Via John Fitzgerald Kennedy n. 18 presso Palazzo Sinesi, edificio risalente all'ultimo decennio del XIX secolo. Dagli ultimi dati pubblicati, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia ha registrato un incremento notevole di visitatori nel primo semestre del 2025, interessati anche alla mostra "Forme e colori dall'Italia preromana. Canosa di Puglia", a cura di Massimo Osanna e Luca Mercuri, allestita in un'ala della scuola "G. Mazzini" destinata a diventare la nuova sede museale. Di recente, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia si è rinnovato con le mostre sia nell'androne che all'interno di Palazzo Sinesi. Le ultime novità narrano la storia, l'archeologia, la cultura multimediale attraverso una progettazione integrata utilizzando tecnologie di Spatial Augmented Reality con video mapping e proiezioni sui modelli 3D. A primo impatto sono capolavori multimediali, unici nel Sud Italia, l'apice di un percorso progettuale, "una summa" che raggiunge una potenza espressiva mai vista prima mediante narrazioni visuali, tattili e auditive, studiate nei dettagli per far conoscere la Storia, l'immenso patrimonio archeologico di Canusium, arricchito dalle conoscenze sulla ceramica policroma tipica di Canosa in due lingue. L'allestimento è stato affidato allo Studio Glowarp dell'architetto Donato Maniello che ne ha curato e ideato i contenuti con la dottoressa Lorena Cangiano, mentre, la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, Anita Rocco è la Responsabile Unica del Progetto e della Direzione Scientifica. Il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, espone opere davvero uniche che permetteranno di immergersi nella storia, nell'archeologia, nell'arte attraverso la multimedialità, mediante la tecnologia avanzata per tornare indietro nel tempo di oltre 2 millenni. E' attiva l'utenza telefonica 0883/664716 per ulteriori informazioni mentre le visite di domenica prossima si terranno dalle ore 09,00 alle 18.00(alle ore 17.15 chiusura biglietteria). Da non perdere la visita al Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, l'ingresso è gratuito.
Museo Archeologico Nazionale di Canosa di PugliaMuseo Archeologico Nazionale di Canosa di PugliaMuseo Archeologico Nazionale di Canosa di PugliaMuseo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia
  • Museo Archeologico Nazionale Canosa di Puglia
La processione bistrattata di una città anonima
6 settembre 2025 La processione bistrattata di una città anonima
Al via il “Festival Nazionale Bande”
6 settembre 2025 Al via il “Festival Nazionale Bande”
Altri contenuti a tema
Canosa: Boom di visitatori al Museo Archeologico  Nazionale Archeologia Canosa: Boom di visitatori al Museo Archeologico  Nazionale La cultura è stata la carta vincente dello scorso week end
Canosa: Torna la “Festa della Musica” per il solstizio d’estate Archeologia Canosa: Torna la “Festa della Musica” per il solstizio d’estate Al Museo Archeologico Nazionale una visita guidata tematica dal titolo “Gli Ultimi Suoni”
Puglia: Ingressi gratuiti nei luoghi della cultura. Turismo Puglia: Ingressi gratuiti nei luoghi della cultura. Il programma del lungo weekend del 2 giugno
Canosa: Torna la Notte Europea dei Musei Turismo Canosa: Torna la Notte Europea dei Musei Apertura serale per visitare la mostra “Forme e colori dall’Italia preromana. Canosa di Puglia”
Paesaggio e territorio. I Musei dalla Puglia si raccontano, fra arte e archeologia Archeologia Paesaggio e territorio. I Musei dalla Puglia si raccontano, fra arte e archeologia A Bitonto, si parlerà della mostra “Forme e colori dall’Italia preromana: il ritorno a Canosa”
Numeri eccezionali per il circuito museale pugliese Archeologia Numeri eccezionali per il circuito museale pugliese Il direttore Longobardi: «Un chiaro segnale di interesse dei visitatori verso i nostri luoghi della cultura»
Al via 'Fuori Museo' di CASA 28 Turismo Al via 'Fuori Museo' di CASA 28 Un menù speciale per chi visita i tesori archeologici della città
L’esperienza dei mercati contadini come modello a livello mondiale
6 settembre 2025 L’esperienza dei mercati contadini come modello a livello mondiale
Operaicidio: un neologismo per definire la strage infinita del lavoro che uccide
6 settembre 2025 Operaicidio: un neologismo per definire la strage infinita del lavoro che uccide
Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia
6 settembre 2025 Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia
Entusiasmo a mille per Marek Jankulovski, ospite del Milan Club di Canosa
5 settembre 2025 Entusiasmo a mille per Marek Jankulovski, ospite del Milan Club di Canosa
Nel ricordo di Pasquale Serlenga, IX Memorial di basket
5 settembre 2025 Nel ricordo di Pasquale Serlenga, IX Memorial di basket
Assalti agli sportelli automatici: Postamat spenti di notte nelle province BAT e Foggia
5 settembre 2025 Assalti agli sportelli automatici: Postamat spenti di notte nelle province BAT e Foggia
Agricoltori del Sud abbandonati dalla premier Meloni e dai suoi alleati
5 settembre 2025 Agricoltori del Sud abbandonati dalla premier Meloni e dai suoi alleati
DigithON 2025 : Startup, digitale e AI al centro di tre giorni di sfide e incontri
5 settembre 2025 DigithON 2025 : Startup, digitale e AI al centro di tre giorni di sfide e incontri
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.