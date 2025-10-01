Tarabusino
Tarabusino
Vita di città

Canosa: Tratto in salvo un esemplare di tarabusino

Pronto intervento degli operatori dell'ANPANA

Canosa - mercoledì 1 ottobre 2025 19.35
Gli operatori dell'ANPANA di Canosa di Puglia hanno comunicato che nella mattinata dello scorso 30 settembre hanno soccorso un tarabusino, in Piazza Martiri del 23 Maggio davanti al Palazzo di Città. ."Un volatile molto raro, soprattutto in centro città a Canosa di Puglia. Purtroppo, l'esemplare sembra aver subito un impatto durante il volo." Il tarabusino è il più piccolo ardeide europeo ed ha un piumaggio elegante, con colore di fondo ocra fulvo che contrasta con il nero su capo, dorso e remiganti. Abita zone umide di vario tipo, ma prevalentemente di acqua dolce ferma o a scorrimento molto lento e caratterizzate dalla presenza di canneti o altra vegetazione acquatica emergente, a quote basse e medio-basse. Ha abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne, ma lo si può frequentemente osservare anche durante il giorno. Il canto del maschio assomiglia all'abbaiare di un cagnolino e permette di rilevare la sua presenza nel folto del canneto. Si ciba di piccole prede acquatiche: insetti, rane, girini, piccoli pesci, molluschi, crostacei. A margine del soccorso gli operatori dell'ANPANA di Canosa, su autorizzazione della Polizia Locale, si sono immediatamente adoperati per il trasporto presso l'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto, dove riceverà le cure necessarie. Hanno inoltre ringraziato l'assessore all'ambiente Fedele Lovino "per l'intervento di recupero e per l'interessamento dimostrato". Un altro intervento di recupero animali eseguito dagli operatori dell'ANPANA Canosa, che si aggiunge a quelli dei mesi scorsi, nell'ambito della tutela e salvaguardia degli stessi, attraverso attività, tra le altre, finalizzate a portare in salvo la fauna ferita e in difficoltà.
Riproduzione@riservata
Canosa: Tratto in salvo un esemplare di tarabusino
Canosa: Tratto in salvo un esemplare di tarabusino
  • ANPANA-Sezione Canosa
  • Bitetto
  • Osservatorio Faunistico Regionale
Sofia D’Elia interpreta Giulia nel film 'Tre Ciotole'
1 ottobre 2025 Sofia D’Elia interpreta Giulia nel film 'Tre Ciotole'
Il Premio “Matrona Busa” della Fidapa alle eccellenze del teatro, cinema e tv
1 ottobre 2025 Il Premio “Matrona Busa” della Fidapa alle eccellenze del teatro, cinema e tv
Altri contenuti a tema
Canosa: Tratta in salvo una volpe disidratata e debole Cronaca Canosa: Tratta in salvo una volpe disidratata e debole Pronto intervento degli operatori della locale ANPANA su segnalazione di una cittadina  
I volontari di ANPANA e Misericordia Canosa al servizio della comunità mondiale Associazioni I volontari di ANPANA e Misericordia Canosa al servizio della comunità mondiale A Roma per le esequie del Santo Padre
Canosa: soccorso un esemplare di volpe Territorio Canosa: soccorso un esemplare di volpe L'intervento degli operatori dell'Anpana che l'hanno trasportato d'urgenza presso l'osservatorio faunistico regionale
Terzo posto per Cinzia Sinesi al Premio Internazionale di poesia e narrativa  "Città di Bitetto" Eventi e cultura Terzo posto per Cinzia Sinesi al Premio Internazionale di poesia e narrativa  "Città di Bitetto" Premiata la lirica dialettale “La nòtte de Natèle”
Canosa: In corso la campagna "Diventa Volontario"  dell'A.N.P.A.N.A . Associazioni Canosa: In corso la campagna "Diventa Volontario"  dell'A.N.P.A.N.A . Resi noti gli indirizzi di contatto per iscrizione ed informazioni
Canosa: tratto in salvo un esemplare di tasso Territorio Canosa: tratto in salvo un esemplare di tasso Pronto intervento degli operatori dell'ANPANA
Canosa: tratto in salvo un esemplare di biancone Territorio Canosa: tratto in salvo un esemplare di biancone Pronto intervento degli operatori dell'ANPANA Canosa
Canosa: recuperato un riccio Territorio Canosa: recuperato un riccio Pronto intervento degli operatori dell’ANPANA
I Dauni continuano il viaggio nei luoghi della cultura pugliesi per raccontare la loro meravigliosa storia
1 ottobre 2025 I Dauni continuano il viaggio nei luoghi della cultura pugliesi per raccontare la loro meravigliosa storia
Furti di rame: Implementazione della videosorveglianza con sistemi sempre più all’avanguardia
1 ottobre 2025 Furti di rame: Implementazione della videosorveglianza con sistemi sempre più all’avanguardia
ASL BT: Arriva la nuova APP di accoglienza digitale
1 ottobre 2025 ASL BT: Arriva la nuova APP di accoglienza digitale
Castagne: Insetto killer azzera il frutto simbolo dell'autunno pugliese
1 ottobre 2025 Castagne: Insetto killer azzera il frutto simbolo dell'autunno pugliese
Papa Leone XIV scrive in benedizione alla Chiesa di Santa Teresa di Canosa di Puglia
1 ottobre 2025 Papa Leone XIV scrive in benedizione alla Chiesa di Santa Teresa di Canosa di Puglia
Teresa di Lisieux, la Santa della quotidianità
30 settembre 2025 Teresa di Lisieux, la Santa della quotidianità
Bisceglie: presentato il progetto del "nuovo ospedale del Nord Barese "
30 settembre 2025 Bisceglie: presentato il progetto del "nuovo ospedale del Nord Barese"
Grano: Garantire un prezzo equo alle imprese agricole
30 settembre 2025 Grano: Garantire un prezzo equo alle imprese agricole
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.