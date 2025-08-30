Canosa: Sparita la statua della Madonnina al Parco Regina della Pace

Canosa: Sparita statua della Madonnina
Canosa - sabato 30 agosto 2025 15.19
Sconcerto ed incredulità all'ennesimo scempio al Parco Regina della Pace di Canosa di Puglia dove non c'è più la nuova statua della Madonnina all'interno di una nicchia protetta, da sbarre di ferro e lucchetto. Rabbia e stupore nelle ultime ore sui social alla notizia della sparizione della statua della Madonnina. Sono giunte diverse segnalazioni accompagnate da foto dove si notano le rose, i lumini e l'assenza della statua nella nicchia sul basamento di marmo, inaugurata lo scorso maggio alla presenza delle autorità cittadine. Non si hanno altri riferimenti sull'accaduto nel parco dove negli anni scorsi, la statua della Madonna è stata più volte vandalizzata. Un altro gesto sconsiderato che offende non soltanto i devoti ma tutta la comunità.
