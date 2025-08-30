Canosa: Sparita la statua della Madonnina al Parco Regina della Pace

Sconcerto ed incredulità all'ennesimo scempio aldidove non c'è più laall'interno di una nicchia protetta, da sbarre di ferro e lucchetto. Rabbia e stupore nelle ultime ore sui social alla notizia della sparizione della statua della Madonnina. Sono giunte diverse segnalazioni accompagnate da foto dove si notano le rose, i lumini e l'assenza della statua nella nicchia sul basamento di marmo, inaugurata lo scorso maggio alla presenza delle autorità cittadine. Non si hanno altri riferimenti sull'accaduto nel parco dove negli anni scorsi, la statua della Madonna è stata più volte vandalizzata. Un altro gesto sconsiderato che offende non soltanto i devoti ma tutta la comunità.Riproduzione@riservata