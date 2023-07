Canosa: sono 1431 i beneficiari della Carta Solidale Acquisti 2023

A Canosa di Puglia, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio online l'elenco deidellaindividuati dall'INPS tra i residenti iscritti nell'anagrafe comunale e appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario in corso di validità, non superiore ad € 15.000,00 annui.I beneficiari sono stati identificati nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali, mediante il numero di pratica e la data di nascita. I destinatari della Carta Solidale Acquisti 2023, riceveranno una comunicazione di ammissione al beneficio e il Codice per accedere al suddetto da presentare all'Ufficio Postale della Città, scaricabile dal giorno 25 luglio 2023, dalle ore 12:00, unicamente tramite SPID/C.I.E. al link: https://serviziadomanda.resettami.it/canosa/Si ricorda che il primo acquisto con la Card deve obbligatoriamente effettuarsi entro il 15 settembre, pena la decadenza e che possono essere acquistati esclusivamente alimenti di prima necessità come già comunicato.In allegato l'elenco dei 1431 beneficiari della Carta Solidale Acquisti 2023 e modello di delega