Canosa: Solennità del Corpo e Sangue del Signore

sarà celebrata anella giornata di, dove alleci sarà laconcelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria, a seguire la processione Eucaristica,. Sarà percorso il seguente itinerario : partenza dell'Oratorio parrocchiale; via Europa; via Corsica; via Kennedy; piazza Vittorio Veneto; corso S. Sabino; Concattedrale S. Sabino. Dove ci terrà la Benedizione eucaristica finale., la Chiesa celebra la, occasione per testimoniare la fede nella presenza reale di Cristo nel Sacramento dell'Eucaristia. Con la Processione del Corpus Domini "noi portiamo tra le strade dell'esistenza umana Cristo, compagno di viaggio di ogni persona e così manifestiamo una Chiesa che 'resta nella città', caricandosi sulle proprie spalle "Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore." (Gaudium et Spes, 1).