Canosa: Si fa strada il voto disgiunto

La campagna elettorale per ile conseguente scelta di un Sindaco e un Amministrazione che guiderà lavolge al termine e in queste ore si tengono gli ultimi comizi in Piazza Vittorio Veneto. Se questa Piazza potesse parlare, dopo aver vissuto decenni e decenni di questi eventi, chissà cosa direbbe di queste elezioni e degli attori di questa vicenda.Tutte le volte si fanno considerazioni più o meno analoghe, nella Piazza, sulla Piazzetta, ai bordi e sotto i marciapiedi, sulle campagne elettorali. La peggiore di sempre, buona e costruttiva ,solite promesse, cambia tutto, cambia poco, cambia niente, voto , non voto. Le liste, complessivamente sono 16,, 364 candidati tra donne e uomini, per i seggi a Palazzo San Francesco.In ogni famiglia ci sono, uno o più candidati come tra le amicizie che si frequentano. Non sarà facile, specie in un centro del Sud, dove i "programmi" contano fino ad un certo punto e si vota per i legami familiari o i rapporti di amicizia, esprimere in libertà voti e preferenze senza "sofferenze".consigliato e richiesto sui media senza "imbarazzo". Si "accontenterebbero" un "amico" Sindaco (non ci sono donne candidate) e una "amica/o" Consigliere. Che ne verrà fuori nessuno lo può dire, comunque "la famiglia" e "l'amicizia" sono salve , non si sa di Canosa e il suo futuro. Poi, sempre, per non dispiacere nessuno,non guasterebbe.