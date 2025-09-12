Cronaca
Canosa: Serata di fumi e odori molesti
Segnalazioni da più zone della città
Canosa - venerdì 12 settembre 2025 22.33
Ancora fumi e odori molesti stanno investendo diverse zone della città che i cittadini di Canosa Puglia stanno segnalando sui social anche con foto. In molti hanno scritto di odori nauseabondi e di nubi di fumo nell'aria. Forte preoccupazione per "la pessima qualità dell'aria che si respira in questa serata" a partire dalle ore 20,00 circa come riportano i post dopo quanto successo negli ultimi giorni di agosto, mentre sono in corso le indagini per gli accertamenti sugli odori assimilabili "agli effetti prodotti dalla combustione di rifiuti multi materiale" dopo tante segnalazioni alle autorità competenti.