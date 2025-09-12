Canosa: Serata di fumi e odori molesti

Ancora fumi e odori molesti stanno investendo diverse zone della città che i cittadini distanno segnalando sui social anche con foto. In molti hanno scritto di odori nauseabondi e di nubi di fumo nell'aria. Forte preoccupazione per "la pessima qualità dell'aria che si respira in questa serata" a partire dalle ore 20,00 circa come riportano i post dopo quanto successo negli ultimi giorni di agosto, mentre sono in corso le indagini per gli accertamenti sugli odori assimilabili "agli effetti prodotti dalla combustione di rifiuti multi materiale" dopo tante segnalazioni alle autorità competenti.