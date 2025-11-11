Canosa: Sanzioni per contrastare il conferimento errato dei rifiuti

Proseguono i controlli dellaper contrastare il conferimento errato dei rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata nel territorio. E' stato reso noto sui social che gli operatori stanno effettuando verifiche mirate per accertare eventuali violazioni allrelativa alleI controlli interessano sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche, verificando il corretto conferimento dei rifiuti, il rispetto del calendario e degli orari di conferimento previsti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 171 verbali di contestazione, di cui 12 solo negli ultimi giorni. Il servizio di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane. La cittadinanza è invitata a osservare scrupolosamente le modalità di conferimento dei rifiuti, ricordando che per le violazioni sono previste le sanzioni.