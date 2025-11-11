Rifiuti
Rifiuti
Cronaca

Canosa: Sanzioni per contrastare il conferimento errato dei rifiuti

Proseguono i controlli della Polizia Locale

Canosa - martedì 11 novembre 2025 22.30
Proseguono i controlli della Polizia Locale di Canosa di Puglia per contrastare il conferimento errato dei rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata nel territorio. E' stato reso noto sui social che gli operatori stanno effettuando verifiche mirate per accertare eventuali violazioni all'Ordinanza Dirigenziale n. 23/2023 relativa alle "Misure di ottimizzazione del servizio di igiene urbana – Guida alla raccolta differenziata e nuovo sistema sanzionatorio". I controlli interessano sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche, verificando il corretto conferimento dei rifiuti, il rispetto del calendario e degli orari di conferimento previsti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 171 verbali di contestazione, di cui 12 solo negli ultimi giorni. Il servizio di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane. La cittadinanza è invitata a osservare scrupolosamente le modalità di conferimento dei rifiuti, ricordando che per le violazioni sono previste le sanzioni.

Vademecum delle sanzioni previste in caso di raccolta differenziata errata
  • rifiuti
  • Polizia Locale
