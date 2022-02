Canosa: "Saltano le coalizioni nei comuni al voto"

L'articolo di Repubblica pubblicato in data 20 Febbraio 2022 dal titolonarra una serie di vicende politiche che vanno evolvendosi in molte città della Puglia. Un quadro politico che spiega tutta la diffidenza dei cittadini nei confronti dei partiti e dei loro rappresentanti, ampiamente giustificata di fronte agli stessi che ormai, abdicando al ruolo di corpi intermedi fondati su un'identità di ideali e principi condivisi, sono diventati strumento di potere e di spartizione dei territori.Partendo da vicende che riguardano la città di Taranto, infatti, """si arriva nella nostra provincia dove la politica continua, purtroppo, ad essere commissariata. Lo sappiamo da tempo e ne abbiamo avuto riprova solo pochi mesi fa, quando nei Comuni vicini di Minervino e Spinazzola il centrosinistra ed in particolare il Partito Democratico è stato messo nelle condizioni di perdere prima ancora di cominciare la contesa elettorale: a Minervino spaccandosi, a Spinazzola senza nemmeno riuscire a presentare un progetto politico alla città. Vicende, queste, che rappresentano in modo plastico l'ormai diffuso pensiero che racconta di una politica ormai lontana dai reali bisogni dei cittadini. La disamina dei fatti porta l'interpretazione del giornalista di Repubblica a narrare di fitte trattative che riguarderebbero Fratelli d'Italia, il Partito Democratico e i Popolari con Emiliano anche nella nostra provincia. Leggiamo quanto scritto, ahinoi, senza alcuna sorpresa perché "chest'è", come si dice. Lo sappiamo, perché perfettamente in linea con la strategia di spartizione dei territori imperante in questa provincia che, allo stato, non sappiamo se sarà assecondata anche dal PD canosino. Noi, fin dalla scorsa estate, abbiamo scelto un'altra strada: trasparente, forte, civica. Siamo orgogliosi di far parte di una coalizione composta da movimenti civici: Movimento Schittulli, Io Canosa, Ingraniamo, Con, Radici, Lista Civica Borgo Antico e dalla Lista Civica Per Canosa Tomaselli Sindaco che da tempo ormai operano sul territorio cittadino assumendosi il compito di raccogliere le esigenze della popolazione raccogliendo intorno ad esse personalità della società civile, dell'impresa e della cultura; ed ancora di più siamo felici di poter contare sulla serietà e sulla competenza del nostro candidato Sindaco: Ingegnere Giuseppe Tomaselli. Per questo, impegnati solo a parlare di Canosa, andiamo avanti con serenità e passione civile""".