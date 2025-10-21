Canosa- Saga Giappone 2025
Canosa- Saga Giappone 2025
Palazzo di città

Canosa- Saga tra agricoltura, tradizione e cooperzaione internazionale

Incontro con la delegazione giapponese a Palazzo di Città

Canosa - martedì 21 ottobre 2025 23.04
Una giornata all'insegna della condivisione culturale e della cooperazione internazionale quella vissuta lo scorso 9 ottobre a Palazzo di Città, dove il sindaco di Canosa di Puglia, Dott. Vito Malcangio ha ricevuto una delegazione di funzionari giapponesi provenienti dalla Prefettura di Saga. L'incontro, che si inserisce in un percorso già avviato da tre anni con il gemellaggio tra Canosa e Saga, ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi dell'agricoltura sostenibile, della valorizzazione dei prodotti locali e delle strategie comuni per affrontare le sfide del cambiamento climatico.
Accolti dal sindaco di Canosa, dal presidente del Consiglio comunale Michele Vitrani e dalla consigliera delegata all'agricoltura Lucia Masciulli, i funzionari giapponesi hanno partecipato a un tavolo conoscitivo, durante il quale sono stati messi a confronto i modelli agricoli delle due realtà. Nonostante la distanza geografica e culturale, Canosa e Saga condividono problematiche simili: dalla necessità di modernizzare le tecniche produttive alla gestione delle risorse idriche, fino alla promozione del territorio attraverso i suoi prodotti tipici. Numerose le domande della delegazione giapponese, in particolare incentrate su come Canosa stia affrontando gli effetti del cambiamento climatico e sulle opportunità economiche che possono nascere da una gestione sostenibile dell'agricoltura.
"L'incontro – ha commentato il Sindaco Vito Malcangio - ha dimostrato ancora una volta come la cultura, l'agricoltura e la tradizione possano diventare strumenti di dialogo tra popoli. Il gemellaggio tra Canosa e Saga si rafforza non solo sul piano istituzionale, ma anche umano e produttivo, gettando le basi per nuove opportunità economiche e culturali."
Canosa ha dimostrato di essere una comunità pronta dialogare con il mondo, portando con sé il valore del proprio lavoro e della propria terra".
"Il confronto con i funzionari giapponesi – spiega la consigliera comunale delegata all'agricoltura, Lucia Masciulli - ha evidenziato come, pur con storie e contesti differenti, Canosa e Saga condividano le stesse sfide: innovare senza perdere le radici, valorizzare i prodotti locali, affrontare con responsabilità il cambiamento climatico. Siamo convinti che dalla cooperazione internazionale possano nascere occasioni importanti di crescita per i nostri produttori, per i giovani agricoltori e per tutto il comparto."
Un momento centrale dell'incontro è stata la presentazione del progetto di marketing territoriale "Canosa, Terra di Gusto e Tradizione", sviluppato in lingua italiana e giapponese dall'Ufficio Staff del Sindaco. Il progetto, che promuove le eccellenze locali come l'Olio EVO, la Percoca e la Sfogliatella di Canosa di Puglia, punta a valorizzare l'intera filiera produttiva, dalla coltivazione alla trasformazione fino alla promozione sui mercati internazionali.
  • Giappone
  • Saga
  • Comune di Canosa
Canosa ritrova la sua storia: esce “Principi, imperatori, vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa”
21 ottobre 2025 Canosa ritrova la sua storia: esce “Principi, imperatori, vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa”
Daniele Massaro incontra i piccoli dell'Academy Milan- Progetto Uomo Canosa
21 ottobre 2025 Daniele Massaro incontra i piccoli dell'Academy Milan- Progetto Uomo Canosa
Altri contenuti a tema
Il Premio “Matrona Busa” della Fidapa alle eccellenze del teatro, cinema e tv Eventi e cultura Il Premio “Matrona Busa” della Fidapa alle eccellenze del teatro, cinema e tv Nell'aula  consiliare del Comune di Canosa di Puglia la cerimonia promossa ed organizzata dalla  FIDAPA
Canosa: Un ristoro per gli agricoltori per i maggiori costi energetici del 2022 Amministrazioni ed Enti Canosa: Un ristoro per gli agricoltori per i maggiori costi energetici del 2022 Un sostegno che rappresenta un segnale di vicinanza istituzionale
Nuova misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno:“Carta Dedicata a te” Amministrazioni ed Enti Nuova misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno:“Carta Dedicata a te” Per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità
La scuola è “la seconda casa” dei nostri studenti Scuola e Lavoro La scuola è “la seconda casa” dei nostri studenti Il messaggio augurale dell’Assessore all' Istruzione  e Cultura, Cristina Saccinto per il nuovo anno scolastico
Canosa: Odori forti e sgradevoli Vita di città Canosa: Odori forti e sgradevoli Il sindaco Malcangio :Massima la soglia di attenzione
Canosa:“Contributo sessioni psicoterapia”, le modalità per accedere venerdì 14 novembre Istituzionale Canosa:“Contributo sessioni psicoterapia”, le modalità per accedere
Canosa : Buona la prima sulla “Ricerca e progettazione per il patrimonio antico pugliese”, Archeologia Canosa : Buona la prima sulla “Ricerca e progettazione per il patrimonio antico pugliese”, E' iniziata la due giorni di studio
Canosa: Ricerca e progettazione per il patrimonio antico pugliese Eventi e cultura Canosa: Ricerca e progettazione per il patrimonio antico pugliese Il tema di due giornate studio organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari
Michele Cornacchia è il nuovo Comandante del Corpo della Polizia Locale di Canosa di Puglia
21 ottobre 2025 Michele Cornacchia è il nuovo Comandante del Corpo della Polizia Locale di Canosa di Puglia
Infermieri dall’estero, toppa inevitabile per emergenza strutturale che non può essere normalità
21 ottobre 2025 Infermieri dall’estero, toppa inevitabile per emergenza strutturale che non può essere normalità
Puglia: In attivo il saldo delle imprese agricole
21 ottobre 2025 Puglia: In attivo il saldo delle imprese agricole
Una scintilla di Pace
20 ottobre 2025 Una scintilla di Pace
Letizia Morra(M5S) si candida alle Regionali 2025
20 ottobre 2025 Letizia Morra(M5S) si candida alle Regionali 2025
Antonio Caputo alla corte di mister De Candia
20 ottobre 2025 Antonio Caputo alla corte di mister De Candia
Canusium Basket, una vittoria preziosa
20 ottobre 2025 Canusium Basket, una vittoria preziosa
Emergenza idrica: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
20 ottobre 2025 Emergenza idrica: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
© 2005-2025 CanosaWeb � un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.