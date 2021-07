Canosa: ritorna la "ZTL estiva"

Con l'arrivo della bella stagione, da oggi 10 luglio torna la cosiddetta "ZTL estiva" a Canosa di Puglia(BT).Stop alle auto, tutti i giorni e fino al 31 agosto, nel tratto di Corso San Sabino antistante la Cattedrale tra Via Puglia e l'intersezione con via Piave. "In queste calde serate estive, -spiega l' Assessore alla Polizia Locale Massimo Lovino - famiglie, bambini ed anziani torneranno a riappropriarsi del salotto buono della città dando vita a piacevoli momenti di socialità e svago in piena sicurezza e lontano dai gas di scarico delle autovetture. Si tratta di un provvedimento condiviso da gran parte della popolazione e degli esercenti della zona che consente di ottimizzare la fruibilità e l'accessibilità di una parte del centro urbano, scrigno di importanti vestigia del nostro patrimonio storico ed artistico e allo stesso tempo di migliorare la qualità dell'aria. Quello a cui puntiamo -conclude l'assessore - è una città a misura di cittadino, più vivibile, accogliente ed ecologica sia per i residenti che per chi da fuori vorrà venire a scoprirla."