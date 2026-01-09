Anziani
Canosa: riscoperto il piacere di stare insieme al Centro Ricreativo Anziani

La dichiarazione dell'Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Petroni a margine della “Tombolata della Befana”

Canosa - venerdì 9 gennaio 2026 11.00
Lo scorso 6 gennaio, a Canosa di Puglia presso il Centro Ricreativo Anziani, ha avuto luogo la "Tombolata della Befana", nel corso di una serata "di grande successo" che ha visto protagonisti anziani e amici della comunità. L'evento, organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali, oltre a regalare momenti di divertimento, ha rappresentato una piacevole occasione di socializzazione. I partecipanti si sono sfidati in una vivace gara a colpi di numeri, tra risate e allegria. Il tutto è stato arricchito da premi per i fortunati vincitori, che hanno reso l'atmosfera ancor più festosa. La musica ha creato il giusto sottofondo di allegria, mentre i giochi hanno reso la serata davvero speciale. """Un ringraziamento particolare - riporta la nota - va al gruppo 'Idea Teatro 89' guidato da Fernando Forino, che con la sua energia e simpatia ha contribuito a rendere la serata unica fra momenti di spettacolo e comicità che hanno suscitato ilarità e applausi da parte di tutti i presenti.""" Mentre, l'Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Petroni spiega: «Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che ci hanno supportato. La loro generosità ha contribuito a rendere l'evento ancor più speciale, offrendo premi e supporto per un'esperienza indimenticabile. Iniziative di questa tipologia sono fondamentali per rafforzare il senso di comunità e offrire occasioni di svago e socializzazione ai nostri concittadini. Il successo dell'evento è stato testimoniato dall'entusiasmo e dalla partecipazione degli ospiti, che hanno riscoperto il piacere di stare insieme, ridere e divertirsi. Momenti semplici, ma preziosi, che fanno bene al cuore e ricordano quanto sia importante non lasciare mai solo nessuno, soprattutto durante le festività. L'augurio - conclude la Petroni - è continuare a offrire occasioni che rafforzino i legami di comunità e creino ricordi condivisi».
