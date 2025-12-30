Canosa: rientrato l’allarme ordigno a Palazzo di Città

Canosa - martedì 30 dicembre 2025
16.09
Ore di allarme e apprensione vissute nella mattinata odierna presso la sede del Comune di Canosa di Puglia.
Per precauzione è stato evacuato Palazzo di Città dopo la segnalazione della presenza di ordigni
all'interno dell'edificio. Nei dettagli della cronaca sarebbe stato un biglietto anonimo, recapitato ai Carabinieri, a far scattare l'allarme. Dopo l'evacuazione, gli uffici sono stati chiusi al pubblico. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri con l'ausilio degli artificieri. In tarda mattinata è rientrato l'allarme mentre proseguono le indagini dei militari dell'Arma
