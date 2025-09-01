Rosanna Todisco
Canosa : Richiesta Consiglio Comunale su Salute e Ambiente messi a rischio

La nota del Movimento Politico 'Forza Canosa’

Canosa - lunedì 1 settembre 2025 18.54
"Quanto accaduto negli ultimi giorni a Canosa di Puglia non è purtroppo un fatto isolato: si tratta di episodi che si ripetono da anni, troppi anni, mettendo a rischio la salute dei cittadini e compromettendo l'ambiente. Per questo motivo, riteniamo urgente e doveroso che la richiesta del Movimento Civico " Forza Canosa" venga accolta senza esitazioni, così da poter affrontare in tempi brevissimi la questione in consiglio comunale e fornire alla città informazioni chiare, complete e trasparenti. Individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questi reati ambientali è imprescindibile. Ma non basta. Occorre aprire una riflessione seria e condivisa sulle cause profonde di un fenomeno che si ripresenta ciclicamente e che solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e l'impegno concreto delle istituzioni può essere contrastato in maniera efficace e definitiva. La comunità ha diritto alla sicurezza, alla salute e a un territorio libero da veleni. Restiamo in attesa del consiglio comunale, certi che la gravità del problema imponga un'assunzione di responsabilità collettiva e immediata." Scrive in una nota, Rosanna Todisco Coordinatrice del Movimento Politico 'Forza Canosa'
Denunciare chi sversa rifiuti abusivamente è un dovere civico.
Educatevi e formatevi ad essere uomini e donne di pace!
