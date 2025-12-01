Polizia di Stato
Polizia di Stato
Cronaca

Canosa: rapinata una cisterna d'olio

Avviate le indagini da parte della Polizia di Stato

Canosa - lunedì 1 dicembre 2025 22.28
Avviate le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Andria e del Commissariato di Polizia di Stato di Canosa di Puglia per risalire ai responsabili della rapina a una cisterna che trasportava olio. Il mezzo che stava percorrendo la strada R6, nei pressi di Canosa di Puglia, è stato affiancato e bloccato da un'auto con a bordo dei malviventi. Come riportano le prime fonti che riferiscono inoltre del conducente preso in ostaggio e liberato dopo qualche ora vicino in un'area di servizio di Carapelle, in provincia di Foggia. Il valore del carico di olio rapinato ammonta a circa 300mila euro. In questo periodo, ogni anno, il fenomeno di furti nelle campagne e di rapine ai mezzi che trasportano olive e olio torna a colpire l'intero territorio della BAT. Secondo i dati dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura promosso da Coldiretti, il comparto agroalimentare è tra i più esposti a furti, estorsioni, contraffazioni e falsi marchi di qualità, con gravi ripercussioni sull'economia e sulla salute dei consumatori.
Riproduzione@riservata
  • Polizia di stato
  • Olio extra vergine d'oliva
  • Rapina
Valutazione qualitativa per digitalizzazione degli ospedali di Andria e Barletta
1 dicembre 2025 Valutazione qualitativa per digitalizzazione degli ospedali di Andria e Barletta
Il succo di melagrana, uno dei migliori ausili naturali contro influenza
1 dicembre 2025 Il succo di melagrana, uno dei migliori ausili naturali contro influenza
Altri contenuti a tema
Olio: Cabina di regia interforze per i controlli Territorio Olio: Cabina di regia interforze per i controlli Annunciata dal Sottosegretario Patrizio La Pietra che ha incontrato i quadri dirigenti di Coldiretti Puglia
Movimentazioni anomale e sospette di olio proveniente da Paesi extra UE Territorio Movimentazioni anomale e sospette di olio proveniente da Paesi extra UE A lanciare l’allarme Coldiretti e UNAPROL
Andria: Cittadinanza onoraria conferita alla Polizia di Stato Amministrazioni ed Enti Andria: Cittadinanza onoraria conferita alla Polizia di Stato Il Capo della Polizia Vittorio Pisani alla cerimonia
Viaggiare sicuri con le Specialità della Polizia di Stato Turismo Viaggiare sicuri con le Specialità della Polizia di Stato Uno spot, che raccoglie immagini autentiche e di prossimità mentre aiutano, ascoltano, accompagnano
Il miglior olio extravergine d'oliva 2025 è di Sannicandro di Bari Territorio Il miglior olio extravergine d'oliva 2025 è di Sannicandro di Bari Podio tutto pugliese alla settima edizione del Mastro d’Oro
Canosa: Incendio nella pineta di via Corsica Territorio Canosa: Incendio nella pineta di via Corsica Il triste fenomeno durante la stagione estiva
Canosa: Fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato Canosa: Fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato Ritenuto responsabile del tentato omicidio di un concittadino avvenuto nei pressi di un supermercato
Canosa: sequestrato patrimonio per un valore complessivo di 2 milioni di euro  Canosa: sequestrato patrimonio per un valore complessivo di 2 milioni di euro  Sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al Fisco da un soggetto socialmente pericoloso
Al lavoro per l'adozione del Piano Emergenza Neve
1 dicembre 2025 Al lavoro per l'adozione del Piano Emergenza Neve
I dati sulla povertà sanitaria ci restituiscono un quadro preoccupante per migliaia di famiglie
1 dicembre 2025 I dati sulla povertà sanitaria ci restituiscono un quadro preoccupante per migliaia di famiglie
A lot of people for Sabino Moscaritolo “DJ THE FLY”
1 dicembre 2025 A lot of people for Sabino Moscaritolo “DJ THE FLY”
Le povertà oggi non chiedono solo risposte tecniche, ma scelte coraggiose
30 novembre 2025 Le povertà oggi non chiedono solo risposte tecniche, ma scelte coraggiose
A Leonardo Zellino l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza "
30 novembre 2025 A Leonardo Zellino l'Alto Riconoscimento "Virtù e Conoscenza"
L’appello è allo Stato: non ci lasciate soli!
30 novembre 2025 L’appello è allo Stato: non ci lasciate soli!
Scuola e responsabilità: strategie per dirigenti in prima linea
30 novembre 2025 Scuola e responsabilità: strategie per dirigenti in prima linea
Xylella: Oltre 150 ulivi infetti in provincia di Foggia
30 novembre 2025 Xylella: Oltre 150 ulivi infetti in provincia di Foggia
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.