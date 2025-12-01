Canosa: rapinata una cisterna d'olio

Avviate le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Andria e del Commissariato di Polizia di Stato diper risalire ai responsabili della rapina a una cisterna che trasportava olio. Il mezzo che stava percorrendo la strada R6, nei pressi di, è stato affiancato e bloccato da un'auto con a bordo dei malviventi. Come riportano le prime fonti che riferiscono inoltre del conducente preso in ostaggio e liberato dopo qualche ora vicino in un'area di servizio di Carapelle, in provincia di Foggia. Il valore del carico di olio rapinato ammonta a circa 300mila euro. In questo periodo, ogni anno, il fenomeno di furti nelle campagne e di rapine ai mezzi che trasportano olive e olio torna a colpire l'intero territorio della BAT. Secondo i dati dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura promosso da Coldiretti, il comparto agroalimentare è tra i più esposti a furti, estorsioni, contraffazioni e falsi marchi di qualità, con gravi ripercussioni sull'economia e sulla salute dei consumatori.Riproduzione@riservata