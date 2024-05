Canosa :Randagismo - cosa  non funziona e quali sono le soluzioni

A Canosa di Puglia, presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città, si svolgerà un importante incontro, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, dal titolo "Randagismo - cosa non funziona e quali sono le soluzioni" che si terrà a partire dalle ore 18,00 di giovedi 23 maggio. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Vito Malcangio, del Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente Fedele Lovino e del Consigliere comunale Vincenzo Gallo. Seguiranno gli interventi del Dott., Direttore del Servizio Veterinario Asl Bt, del Dott.Veterinario Specialista Ambulatoriale Asl Bt, del Dott., Veterinario Specialista Ambulatoriale Asl Bt e della Presidentedella Lega Nazionale del Cane Sezione di Canosa di Puglia.L'incontro verterà su diversi temi tra i quali il ruolo del canile sanitario di Canosa nel controllo del randagismo; si parlerà del piano di sterilizzazione dei cani e dei gatti del territorio e della gestione delle colonie feline, per poi disquisire sulla microchippatura degli animali randagi e dei privati e per concludere sulla normativa vigente sulla tutela e rispetto degli animali. A margine delle relazioni seguirà il dibattito aperto tra il pubblico. "Data l'importanza dell'argomento – commenta il Consigliere comunaleo – invito l'intera cittadinanza ad essere presente certo che l'incontro sarà un'ottima occasione per conoscere e trovare soluzioni al randagismo".