Canosa: prova preselettiva per n. 2 istruttori amministrativi

Avviso di prova preselettiva è quanto si apprende dalche ha reso noto a tutti i candidati tutti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato die che risultano ammessi ai sensi della Determinazione Dirigenziale. Reg. Gen. n. 1064 del 26.10.2020 (il cui elenco è pubblicato sul sito web istituzionale WWW.COMUNE. Canosa.BT.IT in amministrazione trasparente sezione bandi di concorsi). Il Comune di Canosa di Puglia, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, ha stabilito di svolgere la prova preselettiva il giorno 16 luglio 2021, preliminarmente alle prescritte prove d'esame. Seguirà successiva comunicazione con luogo e diario prova preselettiva e pubblicazione piano operativo svolgimento concorso pubblico. I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell' ente.