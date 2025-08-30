Vita di città
Canosa : Preoccupazioni per la pessima qualità dell'aria
Esposto denuncia all'autorità Giudiziaria da parte del movimento civico "FORZA CANOSA"
Canosa - sabato 30 agosto 2025 14.10
"Il movimento civico 'FORZA CANOSA' fortemente preoccupato della pessima qualità dell'aria che si respira nella Città di Canosa di Puglia in questi ultimi giorni, che compromette la qualità della vita della popolazione in particolare nelle persone anziane e nei bambini ha valutato di presentare un esposto denuncia all'autorità Giudiziaria, al fine di verificare le cause e le origini di questi fumi che si sprigionano nel territorio durante le ore notturne. Non vogliamo creare allarmismo ma riteniamo doveroso tutelare la salute dei nostri concittadini. Auspichiamo che le Autorità amministrative intervengano a garanzia della salute pubblica." Scrive in una nota Rosanna Todisco, coordinatrice del Movimento civico Forza Canosa a seguito di quanto sta accadendo a Canosa di Puglia negli ultimi giorni , in particolare nelle ore serali.