Canosa : Preoccupazioni per la pessima qualità dell'aria

"Il movimento civicofortemente preoccupato della pessima qualità dell'aria che si respira nella Città di Canosa di Puglia in questi ultimi giorni, che compromette la qualità della vita della popolazione in particolare nelle persone anziane e nei bambini ha valutato di presentare un esposto denuncia all'autorità Giudiziaria, al fine di verificare le cause e le origini di questi fumi che si sprigionano nel territorio durante le ore notturne. Non vogliamo creare allarmismo ma riteniamo doverosodei nostri concittadini.Scrive in una notacoordinatrice del Movimento civico Forza Canosa a seguito di quanto sta accadendo a Canosa di Puglia negli ultimi giorni , in particolare nelle ore serali.