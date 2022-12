Canosa: Pietro Vernò premiato dalla Banca di Andria/Credito Cooperativo

S'intitola«mente sana in corpo sano» l'innovativa iniziativa di Banca di Andria / Credito Cooperativo, volta a riconoscere, sostenere e valorizzare le eccellenze giovanili sia in campo "intellettuale" , sia in ambito scolastico e delle arti varie, che in campo "fisico", sportivo ed agonistico. «E' appunto questo l'obiettivo concreto del nostro progetto - ha ricordato il presidente di BdA,. - Abbiamo cominciato instaurando una preziosa sinergia con il mondo della scuola, al fine di individuare nel nostro territorio di riferimento risorse umane di qualità e funzionali a stage specifici presso il nostro istituto. Con il risultato di aver già proceduto all'assunzione di una prima giovane e valente unità lavorativa. Quindi abbiamo focalizzato l'ottica sul mondo dello sport giovanile nella BAT, imbattendoci in numerose e positive sorprese».E' il caso di un, appena quattordicenne,che dopo aver fatto incetta di podi e trofei nei maggiori Tornei nazionali ed internazionali della sua categoria, é approdato alle soglie della Nazionale con cui é pronto a spiccare il volo verso più ambiziosi traguardi. «Si é trattato davvero di una gradevolissima sorpresa - ha evidenziato Porziotta - al punto che abbiamo ritenuto di dover intervenire con un contributo economico a sostegno della futura attività agonistica del ragazzo che attualmente frequenta la prestigiosa Accademia Tennistica di Foligno. Inoltre é stato per noi un autentico piacere presenziare personalmente, in compagnia della consigliera Laura Liddo, all'evento promosso dalla Civica amministrazione di Canosa di Puglia, per rendere onore e merito a questo giovanissimo atleta che tiene alto, in Italia e nel mondo, il vessillo della BAT e della Puglia. Appunto in tale circostanza abbiamo consegnatoIn ogni caso anche per il 2023 - ha concluso il- é intendimento del nostro istituto di dar seguito al progettocon una serie di ulteriori iniziative che mirino a valorizzare le migliori energie giovanili della nostra terra, in campo scolastico ed in ambito sportivo».