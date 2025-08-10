Vita di città
Canosa: Perché è stato rimosso l’albero d’ulivo?
Interrogazione ufficiale di Nicoletta Lomuscio, segretaria Partito Democratico Circolo di Canosa
Canosa - domenica 10 agosto 2025 19.49
Abbiamo ascoltato gli umori e le preoccupazioni di tanti cittadini: la rimozione dell'albero d'ulivo - simbolo di pace per eccellenza- nella aiuola sita a Canosa di Puglia in piazza Vittorio Veneto. E' una scelta che non può passare sotto silenzio. Con una interrogazione ufficiale chiediamo chiarezza al Sindaco: perché è stato rimosso l'albero d'ulivo? Perchè non ripristinarlo e riposizionarlo nuovamente dov'era? Dove si trova a tutt'oggi? Verrà recuperato? Il verde pubblico e' patrimonio di tutti i cittadini, va rispettato tutelato e non cancellato. Si resta in attesa di ricevere comunicazione se alla stessa interpellanza sarà data o non sarà data subito risposta.
Avv. Nicoletta Lomuscio- Segretaria Partito Democratico Circolo di Canosa
