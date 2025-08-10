Piazza V.Veneto
Piazza V.Veneto
Vita di città

Canosa: Perché è stato rimosso l’albero d’ulivo?

Interrogazione ufficiale di Nicoletta Lomuscio, segretaria Partito Democratico Circolo di Canosa

Canosa - domenica 10 agosto 2025 19.49
Abbiamo ascoltato gli umori e le preoccupazioni di tanti cittadini: la rimozione dell'albero d'ulivo - simbolo di pace per eccellenza- nella aiuola sita a Canosa di Puglia in piazza Vittorio Veneto. E' una scelta che non può passare sotto silenzio. Con una interrogazione ufficiale chiediamo chiarezza al Sindaco: perché è stato rimosso l'albero d'ulivo? Perchè non ripristinarlo e riposizionarlo nuovamente dov'era? Dove si trova a tutt'oggi? Verrà recuperato? Il verde pubblico e' patrimonio di tutti i cittadini, va rispettato tutelato e non cancellato. Si resta in attesa di ricevere comunicazione se alla stessa interpellanza sarà data o non sarà data subito risposta.
Avv. Nicoletta Lomuscio- Segretaria Partito Democratico Circolo di Canosa
  • PD
  • Verde pubblico
Il 'Caro lido' spinge il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia
10 agosto 2025 Il 'Caro lido' spinge il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia
Il partito Risorgimento Socialista Puglia per uno schieramento politico di alternativa democratica
10 agosto 2025 Il partito Risorgimento Socialista Puglia per uno schieramento politico di alternativa democratica
Altri contenuti a tema
Verso Sud: Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia Politica Verso Sud: Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia A Bisceglie, nell'ambito della Festa dell’Unità Regionale del PD Puglia
Presentazione Manifesto PD : “Nato dal basso, per guidare la Puglia dei prossimi 5 anni” Politica Presentazione Manifesto PD : “Nato dal basso, per guidare la Puglia dei prossimi 5 anni” La dichiarazione del segretario del Partito Democratico Puglia Domenico De Santis
La Festa de l'Unità torna in Puglia Politica La Festa de l'Unità torna in Puglia Si terrà a Bisceglie dal 5 al 7 settembre 2025
Il verde urbano un alleato fondamentale per la salute e la qualità della vita nelle città Territorio Il verde urbano un alleato fondamentale per la salute e la qualità della vita nelle città Con i cambiamenti climatici in atto è strategica la presenza e la gestione del verde
Tufarelle : Ampliamento della discarica di rifiuti speciali a gestione privata tra Canosa e Minervino Tufarelle : Ampliamento della discarica di rifiuti speciali a gestione privata tra Canosa e Minervino Il Partito Democratico della Provincia BAT si è riunito per definire una strategia univoca sulla delicata questione
L’Europa che cambia con i giovani per i giovani Politica L’Europa che cambia con i giovani per i giovani Si è conclusa la Scuola di Formazione del Partito Democratico Europeo
Il circolo del Pd di Canosa è vicino ai lavoratori della Minox e alle loro famiglie Politica Il circolo del Pd di Canosa è vicino ai lavoratori della Minox e alle loro famiglie La nota del segretario Nicoletta Lomuscio
Il Partito Democratico a livello regionale e centrale faccia chiarezza al più presto Il Partito Democratico a livello regionale e centrale faccia chiarezza al più presto La nota di NOI CAnosa a firma di Giuseppe Tomaselli e Marzia Bucci
San Sabino da Orvieto: Tra storia, cultura e devozione
9 agosto 2025 San Sabino da Orvieto: Tra storia, cultura e devozione
Estate 2025 : degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno
9 agosto 2025 Estate 2025 : degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno
Il dialetto nel museo a cielo aperto
9 agosto 2025 Il dialetto nel museo a cielo aperto
Ambiente: A Ginevra ancora lontano l’accordo sul trattato globale sulla plastica
9 agosto 2025 Ambiente: A Ginevra ancora lontano l’accordo sul trattato globale sulla plastica
Verso Sud: Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia
9 agosto 2025 Verso Sud: Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia
Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba
9 agosto 2025 Emozione, luce e musica per Sol dell’Alba
Nona donazione multiorgano nella Asl Bt
9 agosto 2025 Nona donazione multiorgano nella Asl Bt
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici
9 agosto 2025 Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.