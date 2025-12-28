Canosa: ”Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE” di Giampaolo Sardella

Giampaolo Sardella
In questi giorni di vacanze natalizie, a Canosa di Puglia, non è passato inosservato il cartellone posizionato sul marciapiede di via J.F. Kennedy che riporta: "Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE". Nei pressi, l'artista Giampaolo Sardella che invita a visitare la mostra personale di pittura, offrendo una visione approfondita del suo percorso creativo e di espressione su tela. Una location diversa dal solito, una sede di un noto ristorante dismesso al civico n.14, per "la confessione" di sentimenti, idee ed emozioni attraverso colori, forme e pennellate di un'artista come Giampaolo Sardella che negli anni si è sempre distinto per il suo talento, carisma, coerenza, resilienza e legame profondo con il territorio di appartenenza. Giampaolo Sardella è un'artista a tutto tondo e poliedrico : da "chef anomalo, assistente al pasto" a pioniere della cucina teatrale, fondatore di giornali culturali con partecipazioni televisive e cinematografiche, l'ultima nella veste di medico fiscale nel film "L'uomo nero", diretto e interpretato da Sergio Rubini; poi, cantante, musicista, autore di testi, anche dialettali, e dal 2024, di dipinti esposti nella rassegna personale dal titolo "Pensieri PAROLE OPERE e OPERETTE". In bella evidenza la pittura acrilica a base d'acqua, preferita dall'artista Giampolo Sardella per le sue caratteristiche di asciugatura rapida, elasticità e permanenza. "Poco apprezzata dai puristi del colore fino al XX secolo, - come riportano le fonti storiche - per l'effetto coprente ed a volte leggermente plastico della finitura, denominata 'pittura povera', si è evoluta nel corso degli anni con la ricerca delle industrie produttrici di colore, dando vita a colori dai toni intensi e brillanti che con opportuni medium poco hanno da invidiare alla più tradizionale pittura ad olio!" Sono solo "OPERETTE" di un'artista autentico e visionario in un mix di stati emozionali, di "Pensieri PAROLE OPERE" dove coinvolgimento e curiosità si fondono alla perfezione attraverso forme e colori vibranti che danno un tocco pregno di personalità e significati ai suoi dipinti in mostra anche a gennaio prossimo.
