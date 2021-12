Canosa: open day pediatrico per i vaccini

La Puglia è la seconda Regione in Italia per la percentuale di copertura

La Puglia è la seconda Regione in Italia per la percentuale di copertura delle vaccinazioni anticovid in età pediatrica, con il 7.4%, (+2% rispetto a media italiana). Il 36% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la terza dose (+3.7% rispetto alla media italiana. Ha completato il ciclo primario l'82% dei pugliesi (+2.1% rispetto alla media italiana). Sono 877 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Intanto da mercoledì 29 dicembre sono in programma open day pediatrici: sono in programma domani presso gli hub vaccinali di Andria (dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30), di Barletta e di Bisceglie (dalle ore 9 alle 12,30). All'hub di Trani si vaccina sempre il 29 dicembre dalle 15 alle 18,30.qui saranno vaccinati anche i bambini di Minervino e Spinazzola. A Margherita di Savoia (scuola media G. Pascoli) l'open day si terrà il 2 e l'8 gennaio alle 8,30 alle 13,30: avranno accesso anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando. La campagna di vaccinazione pediatrica è organizzata in collaborazione con i pediatri di libera scelta che potranno vaccinare o presso l'hub (è il caso di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando) o anche presso i propri ambulatori, su appuntamento con il proprio medico di riferimento. L'accesso all'open day pediatrico è a sportello, senza appuntamento.