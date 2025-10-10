Fari allo stadio
Canosa: Omologati i fari dello Stadio Comunale “San Sabino”

Migliorata la fruibilità dell’impianto per le gare in notturna .

Canosa - venerdì 10 ottobre 2025 14.01
Continua il processo di riqualificazione dello Stadio Comunale "San Sabino" di Canosa di Puglia. Nella giornata di ieri, è infatti giunta l'omologazione delle torri faro della struttura, un intervento fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la fruibilità dell'impianto. Con Delibera n.2023 del 4 novembre 2024 infatti, la Giunta Comunale ha provveduto a stanziate nuovi fondi per 94.000,00 euro, oltre a quelli previsti per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi allocati al di sotto della tribuna "Mauro Lagrasta". In questi anni, diversi sono stati gli interventi effettuati, vedi i lavori di ristrutturazione già eseguiti all'interno degli spogliatoi, dei bagni pubblici da anni in disuso e di manutenzione del prato. L'adeguamento delle torri faro permetterà di rispondere alle difficoltà riscontrate, soprattutto nel periodo invernale, dagli addetti ai lavori alla luce della scarsa illuminazione del rettangolo di gioco. In virtù di questo intervento, sarà possibile per la prima volta posticipare e giocare in notturna gli impegni ufficiali delle varie competizioni dilettantistiche, aumentando la fruizione della struttura da parte della cittadinanza.

«L'attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale verso la pratica sportiva - spiega il Sindaco di Canosa, Vito Malcangio - è da sempre massima. Sono numerose, all'interno della città, le società che quotidianamente fruiscono dello Stadio Comunale "San Sabino" permettendo ai nostri ragazzi di crescere con i sani principi dello sport. La nostra mission è quella di investire nelle infrastrutture, nel futuro, offrendo spazi funzionali che rappresentino una risposta concreta alle esigenze del mondo sportivo e associazionistico locale da anni in rapida espansione».

Mentre, l'Assessora allo Sport, Antonietta Cristiani dichiara : «L'adeguamento delle torri faro è il simbolo dell'attenzione da sempre rivolta allo sport cittadino. Lo sport è una palestra di vita, soprattutto per i giovani che iniziano a muovere i primi passi verso il loro avvenire. E' all'interno delle nostre strutture, attraverso l'impegno ed il lavoro delle varie associazioni, che coltivano le proprie coscienze imparando i sani valori dello sport. Alle varie realtà associazionistiche della città il compito di rispettare e prendersi cura degli ambienti».
