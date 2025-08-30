Inquinamento
Vita di città

Canosa: Odori forti e sgradevoli

Il sindaco Malcangio :Massima la soglia di attenzione

Canosa - sabato 30 agosto 2025 10.57
"Negli ultimi giorni, tutti noi abbiamo avvertito nell'aria un odore assimilabile agli effetti prodotti dalla combustione di rifiuti multimateriale." Scrive sui social il sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio: "Nella serata di ieri, il Comando della Polizia Locale, dopo aver allertato i Vigili del Fuoco, ha provveduto a perlustrare tutto il territorio, ivi comprese zone dove episodi di questa tipologia si erano già verificati in passato. Al contempo, ho avuto diverse interlocuzioni con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Canosa di Puglia, Luogotenente Antonio Carnicelli, che ha informato i Comandi dei Comuni a noi limitrofi." Le Forze dell'Ordine sono impegnate nel monitorare il fenomeno e alla ricerca dei responsabili che "io definirei dei veri e propri delinquenti.- Conclude il primo cittadino - La soglia di attenzione é massima. Vi terrò aggiornati."
