Canosa: nuovo Centro Comunale di Raccolta Rifiuti

Taglio del nastro al nuovoDa venerdì, 24 settembre, il Comune di Canosa apre ai cittadini un nuovo Centro di Raccolta per conferire i rifiuti. Attivo dal 16 settembre al 14 giugno lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:00, e dal 15 giugno al 15 settembre dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:00. Un nuovo progetto che vede impegnata l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Morra, in prima linea per la tutela e la cura dell'ambiente. Il Centro Comunale di Raccolta integra il servizio di raccolta "porta a porta" ed è dedicato ai rifiuti che per tipologie e dimensioni non possono essere inseriti nel flusso della raccolta domiciliare."Un altro tassello - spiega il sindaco di Canosa- messo al suo posto. Apre il nuovo centro di raccolta nei pressi di Loconia realizzato grazie ad un finanziamento di 300.000€ ottenuto da questa amministrazione nell'ambito dell'avviso pubblico regionale per la realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati. Si tratta, dunque, di una nuova struttura, a servizio di tutta la popolazione ed in particolare dei residenti e degli agricoltori che gravitano intorno alla Borgata Loconia, dove sarà possibile conferire quei rifiuti che non rientrano nel servizio di raccolta domiciliare. Obiettivo è fornire alla popolazione un ulteriore incentivo per conferire correttamente i rifiuti e scoraggiarne l'abbandono illecito nelle campagne della nostra città. A tale proposito va detto che negli ultimi tempi si proceduto ad aumentare i controlli da parte della Polizia Locale in tutto il territorio comunale, anche grazie all'uso di fototrappole. In questo modo sono riusciti ad individuare e sanzionare diversi trasgressori".- spiega l'Avvocato Giulia Dicembre, team manager della Teknoservice - rappresenta un ulteriore passo verso la riorganizzazione del servizio di raccolta e testimonia l'impegno della società a voler migliorare efficienza e qualità del servizio. Siamo felici di affiancare l'amministrazione comunale nel suo significativo impegno nella prospettiva del rinnovamento, anche tecnologico, dei servizi di igiene urbana".Cosa conferire al centro Comunale di Raccolta.