Ambulanza 118
Ambulanza 118
Amministrazioni ed Enti

Canosa: Nuova postazione 118 per tutto il periodo della vendemmia

La gestione sarà in convenzione con la Sanitaservice della Asl Bat

Canosa - venerdì 29 agosto 2025 13.10
Da lunedì 1° settembre al 30 novembre 2025 la città di Canosa di Puglia vedrà l'attivazione di una seconda postazione 118 presso il PPA (Presidio Post Acuzie). "Venendo incontro alle richieste ed alle esigenze del territorio, in riferimento alla campagna agricola della vendemmia ed al conseguente aumento della viabilità e di maggiore presenza di lavoratori - spiega Donatello Iacobone, Responsabile 118 Asl Bt – entrerà in servizio una nuova postazione India del 118 con infermiere a bordo. Questo per essere ancora più tempestivi in casa di necessità".

"Oltre al servizio 118 con idromoto a Barletta, Bisceglie, Margherita e Trani ed alla postazione estiva presso Castel del Monte – afferma il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo - proseguiamo una azione di prevenzione e di attenzione ad ampio raggio, di concerto con il territorio e con i suoi rappresentanti istituzionali, volta a rendere sempre più tempestiva l'attività del 118 in caso di emergenze dove maggiore può essere l'affluenza di cittadini e lavoratori". La postazione India si va ad aggiungere sia alla Postazione Fissa Medicalizzata che all'altra postazione Mike – con medico e infermiere presenti – già operative presso il PPA. Anche nel caso della postazione temporanea la gestione sarà in convenzione con la Sanitaservice della Asl Bat.

"Siamo impegnati in tutta la provincia con questo servizio essenziale per la comunità – prosegue Annachiara Rossiello Amministratrice Unica della Sanitaservice Asl Bat - ed è una grande responsabilità condivisa con tutti gli autisti, soccorritori, infermieri e medici sulle nostre ambulanze. Queste postazioni temporanee come quella attiva a Castel del Monte rappresentano poi un ulteriore importante sforzo organizzativo che punta però a rendere ancora più efficace e rapida l'azione in caso di emergenza".
  • ASL BT
  • 118
Giovane agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore
29 agosto 2025 Giovane agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore
Una battaglia vinta, una conquista di tutti.
29 agosto 2025 Una battaglia vinta, una conquista di tutti.
Altri contenuti a tema
Nuovo Ospedale di Andria :firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione Notizie Nuovo Ospedale di Andria :firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione Le dichiarazioni di Emiliano e Piemontese
Canosa: Intraprendere azioni propositive sull’organizzazione e strutturazione dei servizi sanitari Canosa: Intraprendere azioni propositive sull’organizzazione e strutturazione dei servizi sanitari L'intervento della dottoressa Nunzia Boccaforno, Medico di Sanità Pubblica a riposo
Nuovo Regolamento per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici Nuovo Regolamento per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici Sul portale ASL BT la modulistica aggiornata
Canosa pretende sicurezza: Subito una Seconda Ambulanza Medicalizzata Fissa Canosa pretende sicurezza: Subito una Seconda Ambulanza Medicalizzata Fissa La nota dei consiglieri comunali Marzia Bucci, Giuseppe Tomaselli e Nadia Landolfi di Io Canosa
Nona donazione multiorgano nella Asl Bt Notizie Nona donazione multiorgano nella Asl Bt Da un uomo di 72 anni sono stati prelevati il fegato, i reni e le cornee
Nuovo ospedale di Andria: firmato l'accordo di programma Nuovo ospedale di Andria: firmato l'accordo di programma Un passaggio fondamentale nell'iter per la realizzazione
Nuovo ospedale di Andria: “Lavoro sinergico per bandire la gara d’appalto entro metà ottobre" Nuovo ospedale di Andria: “Lavoro sinergico per bandire la gara d’appalto entro metà ottobre" La dichiarazione del consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine dell'audizione in I commissione
Verso la Giornata Mondiale contro le epatiti Notizie Verso la Giornata Mondiale contro le epatiti Rese note le iniziative dell’ASL BT
I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori
29 agosto 2025 I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori
Don Camillo, Peppone e il crocifisso che sorride
28 agosto 2025 Don Camillo, Peppone e il crocifisso che sorride
Truffe agli anziani: l’allarme resta alto
28 agosto 2025 Truffe agli anziani: l’allarme resta alto
L’agricoltura può tornare a essere una delle attività più nobili e gratificanti per l’uomo
28 agosto 2025 L’agricoltura può tornare a essere una delle attività più nobili e gratificanti per l’uomo
Santi nuovi perché non sono stati monaci o consacrati
28 agosto 2025 Santi nuovi perché non sono stati monaci o consacrati
Dal Gargano l’elisir di lunga vita per i Paesi Baltici
28 agosto 2025 Dal Gargano l’elisir di lunga vita per i Paesi Baltici
Politica e decarbonizzazione a Taranto
28 agosto 2025 Politica e decarbonizzazione a Taranto
Un anno di svolta per l’Atletica Pugliese
27 agosto 2025 Un anno di svolta per l’Atletica Pugliese
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.