Canosa: Nuova postazione 118 per tutto il periodo della vendemmia

Da lunedì 1° settembre al 30 novembre 2025 la città di Canosa di Puglia vedrà l'attivazione di una seconda postazione 118 presso il PPA (Presidio Post Acuzie). "Venendo incontro alle richieste ed alle esigenze del territorio, in riferimento alla campagna agricola della vendemmia ed al conseguente aumento della viabilità e di maggiore presenza di lavoratori - spiegaResponsabile 118 Asl Bt – entrerà in servizio una nuova postazione India del 118 con infermiere a bordo. Questo per essere ancora più tempestivi in casa di necessità"."Oltre al servizio 118 con idromoto a Barletta, Bisceglie, Margherita e Trani ed alla postazione estiva presso Castel del Monte – afferma il Commissario Straordinario Asl Bt- proseguiamo una azione di prevenzione e di attenzione ad ampio raggio, di concerto con il territorio e con i suoi rappresentanti istituzionali, volta a rendere sempre più tempestiva l'attività del 118 in caso di emergenze dove maggiore può essere l'affluenza di cittadini e lavoratori". La postazione India si va ad aggiungere sia alla Postazione Fissa Medicalizzata che all'altra postazione Mike – con medico e infermiere presenti – già operative presso il PPA. Anche nel caso della postazione temporanea la gestione sarà in convenzione con la Sanitaservice della Asl Bat."Siamo impegnati in tutta la provincia con questo servizio essenziale per la comunità – prosegueAmministratrice Unica della Sanitaservice Asl Bat - ed è una grande responsabilità condivisa con tutti gli autisti, soccorritori, infermieri e medici sulle nostre ambulanze. Queste postazioni temporanee come quella attiva a Castel del Monte rappresentano poi un ulteriore importante sforzo organizzativo che punta però a rendere ancora più efficace e rapida l'azione in caso di emergenza".