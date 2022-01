Canosa: Non si può rimanere indifferenti

A poche ore dalla diffusione della notizia del danneggiamento dell'ingresso della Farmalabor a Canosa di Puglia, con dell'esplosivo in una notte di festa, si sono susseguiti i messaggi di vicinanza e solidarietà al dottor Sergio Fontana, fondatore dell'azienda farmaceutica. """"""- Esordisce così l'ex assessore alla programmazione territoriale del Comune di Canosa,in un post su Facebook a margine di quanto accaduto nella notte di Capodanno - """Un attentato all'azienda fiore all'occhiello non solo del nostro sistema imprenditoriale ma anche del sistema farmaceutico più in generale. La Farmalabor con il suo intraprendente presidente Sergio Fontana a sua volta presidente di Confindustria Bari-Bat e della Fondazione Archeologica Canosina rappresenta contemporaneamente la resilienza e la forza innovatrice del nostro territorio. Non ho competenze per entrare nel merito - aggiunge- di questa evidente escalation della criminalità nella nostra città ma è chiaro a tutti che non si può rimanere indifferenti come scrive anche il presidente di Italia Nostra Riccardo Limitone citando Gramsci. No,… E' il momento di agire a cominciare dalla messa in campo d uno stile nell'affrontare le questioni pubbliche, più aperto propositivo e soprattutto meno astioso…Solidali e coesi bisognerebbe agire nell'interesse di un futuro che a poche ore dell'inizio del nuovo anno appare sempre più distante… Ma ripensando alla forza e tenacia dei nostri avi- conclude- che hanno reso fertile un luogo anche aspro come questo inizio di Murgia. Al coraggio delle lotte contadine che hanno dato voce e diritti ai contadini che fino ad allora ne erano privi penso che ce la si possa fare. Ci vuole coraggio, onestà intellettuale e solidarietà. Forza Canosa, forza Sergio Fontana!"""Mentre, ilpresieduto dall'ingegneredenuncia """l'ennesimo atto criminale che questa volta ha colpito il Centro Ricerche della Farmalabor con il danneggiamento doloso dell'immobile in Canosa. È ormai evidente che continua ad essere sottovalutato l'allarme del Procuratore della Repubblica di Trani cui ha fatto seguito l'appello dello stesso Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana ad un rafforzamento dei presidi di sicurezza e prevenzione sul territorio della BAT gravemente deficitari. Viene colpito con il Centro Ricerche un centro di eccellenza di rilievo nazionale, simbolo della voglia di riscatto del nostro territorio interpretata da pochi imprenditori coraggiosi e allo stesso tempo il vertice di una Istituzione che in questi mesi si è distinto per la intransigenza morale proprio nei confronti della criminalità e di quella zona grigia fatta di indifferenza e talvolta di vera e propria connivenza.e non mancheremo di far sentire forte anche la nostra voce affinché lo Stato dia una risposta ferma, adeguata e tempestiva prima che sia troppo tardi."""