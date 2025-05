Canosa: New look per lo Stadio Comunale “San Sabino”

A Canosa di Puglia, stamani sono iniziati i lavori di adeguamento delle torri faro dello Stadio Comunale "San Sabino" che andranno a migliorare la fruibilità della struttura da parte delle diverse associazioni sportive. Gli interventi, finanziati per 94 mila euro come da Delibera di Giunta Comunale n.203 del 4 novembre 2024, fanno seguito ai lavori di ristrutturazione già eseguiti all'interno degli spogliatoi, dei bagni pubblici da anni in disuso e di manutenzione del prato, per una struttura capace negli anni di ospitare numerose squadre provenienti da città limitrofe. Dal momento della sua inaugurazione nel 2008, i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria effettuati, sono stati relativamente pochi. Di conseguenza, le difficoltà riscontrate, soprattutto nel periodo invernale, dagli addetti ai lavori sono state numerose, fra queste quella di una non adeguata illuminazione del rettangolo di gioco che ha determinato una scarsa visibilità anche in occasione di gare ufficiali. «L'obiettivo – affermano l'Assessore alla Manutenzionee l'Assessore allo Sport- è chiaramente riqualificare in toto lo Stadio "San Sabino". Sono numerose, all'interno della città, le società che quotidianamente fruiscono di questa struttura, un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori, permettendo ai nostri ragazzi di crescere con i sani principi dello sport. Lo sport canosino da anni continua a regalarci soddisfazioni, il nostro impegno continua, affinchè tutti possano essere nelle condizioni di praticare sport quale veicolo sociale e culturale fondamentale, soprattutto per i più piccoli».