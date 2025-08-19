Canosa: Nessun problema per il servizio di trasporto degli alunni .

Ancora una volta l'opposizione (PD) sceglie la strada della mistificazione, cercando visibilità a scapito della verità e – cosa ancora più grave – strumentalizzando un tema delicato come ilÈ inaccettabile si diffondano falsità che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti, creando confusione tra le famiglie e minando la fiducia nei confronti di un servizio essenziale che l'Amministrazione di Canosa di puglia ha sempre garantito con impegno, attenzione e continuità. Come ogni anno il servizio richiede un'attività di coordinamento tra uffici comunali, istituti scolastici e trasporto. Una macchina complessa che però, grazie all'esperienza maturata, funziona in modo efficace. Nonostante le richieste da parte delle famiglie siano ancora in corso, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni aventi diritto è stato pianificato con largo anticipo, partirà nei tempi previsti, con tutte le garanzie di efficienza e sicurezza che ogni anno assicuriamo.che giustificano le affermazioni circolate - mezzi e assistenti di trasporto - saranno pronti secondo il calendario scolastico 2025/2026, come da sempre fa questa Amministrazione, mettendo al centro i bisogni reali degli alunni e delle loro famiglie, non certo le polemiche da campagna elettorale permanente. Si tratta di polemiche pretestuose che non trovano riscontro nella realtà - Le famiglie possono stare tranquille, stiamo lavorando come sempre per garantire un servizio efficiente e puntuale. Eventuali difficoltà operative verranno affrontate in modo trasparente e risolte nel rispetto dei tempi previsti con la collaborazione delle famiglie interessate.. E chi oggi solleva allarmi infondati dovrebbe ricordare che i cittadini, soprattutto quelli più fragili, meritano rispetto e verità, non propaganda. Invitiamoe, se realmente interessati al benessere degli alunni e delle loro famiglie, a collaborare in modo costruttivo, nel rispetto della verità e dell'interesse collettivo. Il confronto politico è legittimo e auspicabile, ma deve basarsi su dati reali e su un senso di responsabilità condivisa, soprattutto quando si parla di servizi rivolti a fasce fragili della popolazione. Rimaniamo disponibili al dialogo, ma respingiamo con decisione ogni tentativo di strumentalizzazione, continuando a lavorare, come sempre, con i fatti, a differenza di coloro che preferiscono le chiacchiere. Invitiamo tutti, a tenere fuori la scuola e i servizi essenziali da polemiche inutili. La priorità deve restare il benessere di tutti e la serenità delle famiglie. Se davvero hanno a cuore il benessere degli alunni, abbandonino la polemica sterile e si rendano disponibili a un confronto serio, documentato e costruttivo. Chiunque abbia dubbi o necessiti di chiarimenti potrà rivolgersi agli uffici comunali preposti. Il Comune si riserva di tutelare la propria immagine da affermazioni o strumentalizzazioni che danneggiano il lavoro serio e responsabile svolto a beneficio della collettività.