Canosa : "Narcisismo digitale", Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro

Saranno le Terrazze di Palazzo Iliceto ad ospitare a Canosa di Puglia la presentazione del libro "Il narcisismo digitale. La sfida di non perdere le relazioni" (SECOP Edizioni) di. Dialogherà con l'autore il professoreper far conoscere il nuovo libro di Agostino Picicco che propone ulteriori riflessioni (a completamento di precedenti pubblicazioni), frutto dell'esperienza social, sul senso delle relazioni nell'ottica di una comunicazione digitale rettamente intesa. Delinea, talvolta con un filo di ironia, quelle che sono le tipologie di utenti, i vezzi che caratterizzano gli incontri virtuali, la dominanza e l'invadenza di chat che rischiano di soffocare i partecipanti nel caso in cui manchi un adeguato approccio positivo, inteso come uno stile adeguato e caratterizzato dal senso dell'opportunità. La prefazione è dell'avvocatopresidente del prestigioso Centro Studi Grande Milano. La postfazione è del professordell'Università di Firenze.L'autoreha conseguito la laurea presso l'Università Cattolica di Milano e, successivamente, l'abilitazione di avvocato e di giornalista. Attualmente è professionalmente impegnato presso la Direzione Comunicazione ed eventi istituzionali dell'Università Cattolica di Milano, coordina le attività culturali di vari sodalizi, tra cui quelle dell'Associazione Regionale Pugliesi, è componente del Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo e della Fondazione don Tonino Bello. Collabora con varie testate giornalistiche ed è autore di numerose pubblicazioni, contributi a volume e prefazioni. Tra i tanti riconoscimenti, a Milano gli è stata conferita la prestigiosa onorificenza dell'Ambrogino d'Oro e a Giovinazzo la Benemerenza Civica. L'incontro con l'autoreavrà inizio alle ore 20,00 odierne.