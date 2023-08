Canosa: MANTRA MUSIC FESTIVAL che non t’aspetti

Una piazza Vittorio Veneto, gremita di giovani come non mai, ha fatto da cornice alche si è tenuto la scorsa domenica 6 agosto anell'ambito degli eventi del programma dell'patrocinata dall'Amministrazione Comunale. Una no-stop musicale di notevole intensità edimpatto sul pubblico che ha applaudito gli artisti che sono saliti sul palco allestito sotto il campanile :.Non ha tradito le attese, la seconda edizione delche si pone tra gli obiettivi quello di valorizzare e far conoscere le realtà musicali del territorio.è una band di ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, che ha aperto il"Sinner Lady nasce un giorno di maggio nella scuola Musikeria, da giovani ragazzi uniti dalla passione di fare musica." Riferiscono i componenti della band: Sabrina(voce), Angelica( basso) Francesco(batteria) e Daniel(chitarra). Il loro repertorio è vario nei generi, spostandosi dal pop, alla dance, fino al grunge, il tutto sperimentato con una nota rock. È infatti questa diversità di stili che ha ispirato il nome del gruppo.fa riferimento al nome dell'album The Black Saint and The Sinner Lady di Charles Mingus, tradotto come "signora peccaminosa". Di fatti, come "una donna peccaminosa si lascia tentare dalle sregolatezze della vita senza timore del giudizio esterno", la band si è cimentata in diversi generi musicali rendendoli propri e combattendo contro le convenzioni e stereotipi.Mentre, la band deicomposta da: Savino e Giuseppe (chitarra elettrica e voci), Dario(basso) e Fabrizio(batteria), giovani di 20 anni circa che si sono uniti per caso dopo un live tenutosi a Spinazzola, tutti accomunati dalla passione per la musica blues e rock'n'roll, con un sogno nel cassetto di suonare a Crossroads. Per l'occasione hanno proposto: Rock this Town, Hard to handle, All right now, Hoochie Coochie man, Gimme some lovin'.Molto apprezzatocantautore 29enne di Canosa, che nel 2021 ha esordito con il disco intitolato "Stagioni nuove" con 8 brani inediti. Al momento è impegnato nella stesura del suo secondo album e sta facendo un mini tour in Puglia: la prima tappa è stata domenica scorsa a Canosa al Mantra Music Festival, poi il 13 agosto all'Anfiteatro di Torre dell'Orso e il 27 agosto al Salto dell'acciuga a Trani.Ultima band ad esibirsi icon la loro musica alternative rock, sontuosa e trascinante. Tutti di Canosa di Puglia i 5 giovani : Giuseppe Di Gennaro (voce e tastiere); Carlo Amendolagine (Voce); Ivano Mangino (Chitarra); Francesco Marchetta (Basso) e Alessandro Lacasella (Batteria) che sono stati finalisti a Sanremo Rock 2022 e creatori del Mantra Music Festival di Canosa Di Puglia. Il mondo musicale deisi ispira alle band che hanno accompagnato gli anni della loro adolescenza come Muse, Green Day, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers.Ilsi è concluso con il dj set dinome d'arte dinoto produttore musicale canosino che vive a Roma dove collabora con Hinkypunk Studio. Chitarrista per Bartolini e 1789, attualmente è impegnato in entrambi i tour delle band. Fondatore di IndoBox, una traslitterazione dialettale dell'espressione "in the box" che più comunemente nel gergo dei musicisti indica quell'attitudine al lavoro musicale che parte e si svolge nei box dei garage allestiti come sala prove o piccoli studio mentre il box è luogo di condivisione di esperienze e creatività nel quale si spendono ore lavorando alla nascita di tracce e produzioni. IndoBox facilita l'interazione fra home producers e pro, studi di registrazione ed etichette discografiche.A margine della serata, da più parti sono giunti commenti positivi e di gradimento per ilche ha visto all'opera musicisti talentuosi e poliedrici che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento grazie anche alla collaborazione con l'associazioneed alla partecipazione degli sponsor che hanno creduto e supportato la kermesse musicale già proiettata alla prossima edizione.Credit FotograficoRiproduzione@riservata