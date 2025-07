Canosa: Le vincitrici della fascia "Miss Mamma Italiana"

I riflettori dell'incantevole giardino dell'hanno illuminato il red carpet dalla selezione regionale delladel Concorso Nazionale ", promosso dalla Te.Ma Spettacolied organizzatodall'associazioneHa fatto tappa anella serata della scorsacongià Miss Mamma Glamour 2015, nella duplice veste di presentatrice e referente in Puglia del contest nazionale. Il concorso è diviso in tre categorie:per le mamme dai 25 ai 45 anni;per le mamme dai 46 ai 55 anni;per le mamme con più di 56 anni. Sul gradino più alto del podio sono salite:41 anni) di Barletta, casalinga mamma di Maddalena e Ruggiero che ha indossato la fascia di(55 anni), da Bari, mamma di Deborah con la fascia di(56 anni) di Santeramo in Colle, mamma di Marica, con la fascia diUn contest diverso dagli altri che "premia" non solo la bellezza della mamma, ma valorizza al contempo la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società, anche attraverso il suo talento e simpatia con esibizioni di ballo, recitazione e canto oltre al portamento in passerellaNel corso della serata riflettori accesi sull'una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Significativa e commovente la testimonianza di una mamma in gara che ha scelto di partecipare al concorso nazionalein quanto sostiene "" Associazione Onluscostituitasi con il preciso intento di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza su questa malattia complessa e spesso sottovalutata.Con il presidente di giuriasi è parlato anche del progettoin Puglia in funzione del periodo storico che la popolazione sta vivendo e dell'attenzione che si sta riversando sul tema della violenza contro le donne. Un progetto importante delladi cuiper dare strumenti utili a ragazze e giovani donne per fronteggiare situazioni pericolose, di violenza domestica attraverso un sistema di autodifesa basato sui principi del karate.Sabino Silvestrihanno fatto parte:presidente del Comitato Premio Diomede;, tesoriera dell'Inner Wheel Club di Canosa "Opaka Sabaleida";per l'associazione Via Francigena Canosa; il cavaliere della Repubblica,in rappresentanza di Canosaweb, primo portale cittadino online;titolari referenti delle ditte sponsorizzatrici dell'evento. La serata è stata allietata dalla partecipazione della talentuosacon la sua performance canora molto applaudita dal pubblico.