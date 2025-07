Canosa: Le campane delle chiese hanno suonato per la Pace

Anche le parrocchie dihannoaderito all' iniziativache si è svolta allequando le campane delle chiese hanno suonato in simultanea su tutto il territorio nazionaleAllea Canosa di Puglia,con autorità, artisti e pubblico tutti in piedi che hanno rivolto l'attenzione verso il campanile della Cattedrale di San Sabino dove suonavano le campane per'iniziativanata da un appello di varie associazioni condiviso anche dalpresidente delladi fronte alla drammatica escalation di violenza in Medio Oriente. Da più parti si chiede con urgenza "il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, l'apertura di corridoi umanitari e il ritorno al dialogo come unica via per costruire giustizia e sicurezza per i popoli palestinese e israeliano". Il suono delle campane ha rappresentato "il battito di una coscienza collettiva che rifiuta la logica della violenza", che non si abitua al massacro degli innocenti, che non accetta che il dolore venga usato per alimentare odio. E' stato un altro segnale di solidarietà nei confronti della popolazione civile di Gaza, stretta tra guerra e carestia