Canosa : laboratorio urbano capace di offrire diverse argomentazioni su vaste scale

Secondo giorno di studio aper gli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari nell'ambito dell'iniziativa dal titoloDopo le lectio magistralis della giornata di ieri, questa mattina gli specializzandi, accompagnanti dalla guida turistica Francesco Specchio, si sono recati in visita ad alcuni siti archeologici della città qualiAl termine , presso Palazzo Carmelitani, si è tenuto un confronto a conclusione delle due giorni di studio fra i docenti della scuola, gli studenti e, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il consigliere comunalee il Direttore del Settore Urbanistica, architetto Mauro Iacovello. Durante il dialogo, sono emersi alcuni spunti e suggerimenti che docenti e specializzandi hanno avuto modo di appurare durante la permanenza a Canosa, accolti con interesse dall'architetto Iacoviello che ha illustrato loro comeSi é parlato di pianificazione territoriale e dell'adeguamento del PUG al PPTR, percorso che l'esecutivo ha fortemente portato avanti fino alla sua approvazione in Consiglio Comunale. Al contempo, il consigliere Gallo ha relazionato sull'impegno dell'Amministrazione Comunale attraverso convenzioni con l'Università di Bari e Foggia (Politecnico - Dipartimento Archeologia e Beni Culturali), Soprintendenza e Regione al fine di accogliere ed ospitare, presso la medesima struttura, studiosi, specializzandi e docenti universitari in campo archeologico e architettonico.