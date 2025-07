Canosa: La memoria nel piatto: viaggio nel mondo del grano arso

In tarda mattinata odierna , quasi all'ora di pranzo, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, è stata presentata ufficialmente ldella" a, in calendario. La manifestazione, fortemente voluta dalla locale Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Accademia del Grano Arso, segna il suo atteso ritorno, con l'obiettivo tra l'altro di valorizzare uno dei simboli identitari della tradizione gastronomica canosina: gli, riconosciuti comein ambito nazionale dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare . Durante la conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti: l'Assessore alla Culturala consigliera comunaleil presidente e il vice della Pro Loco Canosache hanno illustrato il programma di "e le finalità dell'evento, sottolineandone il forte legame con il territorio, la memoria contadina e la valorizzazione delle filiere locali.Fiore all'occhiello di questa edizione sarà il convegnoche si terrà allein Piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città. Momenti di approfondimento, che apriranno ufficialmente la manifestazione. Per l'occasione annunciate le presenze delle autorità regionali e cittadine per i saluti istituzionali e dei relatori : professorsul tema "Storia del grano arso :dalle radici contadine ad ingrediente identitario della nostra cucina"; professorsu "Valorizzazione dei prodotti agroalimentari"; professorsu "Creatività e turismo gastronomico : tra potenzialità ed esperienza"; chefsu. Il talk sarà moderato dal giornalistade "La Gazzetta del Mezzogiorno". Studiosi ed esperti, rappresentanti delle istituzioni ed operatori del settore agroalimentare e turistico, impegnati in un confronto sul valore storico, culturale e gastronomico del grano arso.si conferma così non solo come sagra popolare, ma anche come occasione di riflessione e narrazione collettiva, capace di intrecciare gusto ed identità, passato e innovazione, in un viaggio condiviso dentro le radici più autentiche della cucina pugliese. Inoltre arte e musica, parteciperà anche la Banda "G. Verdi " di Canosa di Puglia, faranno da corollario alla sagra cittadina che interesserà Piazza Vittorio Veneto, Corso San Sabino, Piazza della Repubblica, Salita Arco Diomede con stand enogastronomici e allestimenti artistici negli androni dei palazzi storici che apriranno ai visitatori, mentre, per i giovani ci saranno dj set.