Canosa: L’ex Filantropica diventa un centro d’orientamento per la formazione e il lavoro

Orientamento, formazione, occupazione, lavoro: sono questi i temi cardine delfinanziato dalla Regione Puglia per un totale di 91 mila euro nell'ambito dellche avrà nell'la sua ubicazione. L'intento del finanziamento che il Comune di Canosa riceverà sarà quello di aiutare i cittadini di ogni età e situazione sociale ad orientarsi nelle scelte dei percorsi di Istruzione per i giovani studenti e nell'accompagnamento al mondo del lavoro per i più adulti. L'azione che verrà ben presto intrapresa all'interno della città dovrà quindi rapportarsi al tessuto socio-economico locale e alle opportunità che i vari enti pubblicano soprattutto riguardo all'autoimpiego. La parola orientare racchiude al suo interno un significato in particolare, riconoscere cioè la propria posizione all'interno di un gruppo o di una società. Mettere in rete il mondo delle associazioni di categoria, aiutare gli enti preposti all'istruzione e alla formazione ad avere studenti motivati, assistere le aziende alla ricerca di personale motivato capace di trarre beneficio dalle occasioni proposte ma anche offrire ai cittadini più giovani strumenti metodologici adeguati in base alla loro età: sono questi alcuni degli obiettivi che questo progetto si pone. Si perché questo coinvolgerà disoccupati ma anche bambini di scuola primaria, gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, di II grado e studenti universitari. L'intervento si articola in diverse aree a partire dall'Orientation Labs, laboratori didattici ed esperienziali realizzati con tecniche innovative rivolti a studenti di ogni ordine, disoccupati e lavoratori che intendono riqualificarsi ed intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Si passa quindi ai "Job Days", una serie di momenti formativi che si svolgeranno durante tutto l'arco del progetto dove personalità ed esperti del mondo del lavoro, terranno delle "tavole rotonde" ognuna delle quali porrà al centro dell'attenzione un argomento preponderante a cui potranno prendere parte tutti i cittadini che lo vorranno a seguito di opportuna registrazione. Terza ed ultima fase quella dell'Orientation Desk che vedrà i locali dell'ex Filantropica in Piazza Vittorio Veneto diventare uno sportello di accoglienza e orientamento al cittadino completo di front-office, pc, materiale informativo ed ingresso con sedute, utili per richiedere informazioni, chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenza e capacità professionali. Sarà compito di professionisti con esperienza in orientamento, intermediazione ma soprattutto analisi dell'offerta lavorativa del territorio ricostruire la vita occupazionale del cittadino indirizzandolo verso opportunità di impiego atte alla riscoperta delle proprie capacità. Tutti i laboratori rivolti agli studenti si terranno presso le scuole di appartenenza in collaborazione con l'Istituzione scolastica, mentre i Job Days si terranno in locali idonei ad accogliere più utenti possibili ed organizzati di volta in volta a seconda delle necessità. Attivare tutte le leve per creare opportunità ed essere da guida per le scelte consapevoli delle esigenze di cittadini e studenti di Canosa di Puglia è senza dubbio un obiettivo di questa Amministrazione: mettere a disposizione una "bussola" valorizza ciò che si è indicato nel programma elettorale.