Canosa: interventi atti a migliorare gli spazi verdi

Al fine di rendere maggiormente vivibili, presentabili e fruibili molteplici aree verdi della Città di Canosa di Puglia, l'Assessorato al Verde Pubblico ha comunicato che sono in corso diversi interventi atti a migliorare il decoro urbano. Fra questi, gli interventi di potatura delle querce della Villa Comunale, a cui si andrà ad aggiungere la piantumazione di 70 alberi(canfore) in sostituzione delle piante ammalorate o secche ubicate su via Saffi, via Kennedy e Corso Garibaldi. "La cura degli spazi verdi - dichiara l'Assessore al Verde Pubblico- é di fondamentale importanza in un'ottica di presentabilità della città. A breve, comunicheremo ulteriori novità riguardanti le diverse villette che dovranno tornare ad essere pienamente vivibili dalla cittadinanza con nuovi orari di apertura e chiusura".