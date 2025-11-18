Canosa, incidente sul lavoro: “Urgente rafforzare cultura della prevenzione”

"Esprimiamo profonda preoccupazione per il grave incidente sul lavoro avvenuto oggi all'interno di un opificio di Canosa di Puglia dove, stando a quanto riportato dagli organi di stampa, un lavoratore è rimasto ferito durante le operazioni di produzione. Ancora una volta un incidente dimostra come sia urgente rafforzare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un costo, ma un diritto fondamentale e irrinunciabile." Evidenzia, segretaria generale Flai Cgil Bat. "Ogni incidente che accade e, purtroppo ne accadono tanti, evidenzia un fallimento del sistema prevenzionistico e di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a rappresentare una criticità nel settore agroalimentare del territorio. La sicurezza non può essere un optional, ma fatti come quello accaduto oggi ci segnalano, ancora una volta, l'urgenza di investire di più e meglio nella prevenzione. - Conclude Lacerenza- Tema di cui noi siamo profondamente convinti, non a caso alla base di tutte le nostre rivendicazioni."