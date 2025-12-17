Canosa: incendio danneggia la Chiesa della Passione

Sono annerite le pareti laterali esterne della Chiesa della Passione di Canosa di Puglia, dove in mattinata, intorno alle ore 11,00, si è sviluppato un incendio che ha distrutto un furgone commerciale. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo in via Nino Bixio, traversa di Oberdan, in cui era parcheggiato il veicolo andato distrutto dalle fiamme che hanno lambito il campanile della chiesa. In loco sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, i volontari ANPANA di Canosa, che hanno messo in sicurezza l'intera area dove sono evidenti i danni arrecati dal fuoco.