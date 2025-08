Canosa: Inaugurato il defibrillatore automatico  esterno in piazza Vittorio Veneto

Commozione e partecipazione allache ha avuto luogo nelle adiacenze della sede dell'ex Filantropica a, lo scorso 1 agosto, al termine della Processione dei Patroni, San Sabino, Sant'Alfonso Maria De' Liguoridella Beata Vergine della Fonte. Alla cerimonia in Piazza Vittorio Veneto, gremita di gente, sono tra gli altri intervenuti: il sindaco, l'assessore alla cultural'assessore agli eventi, il parroco della Cattedrale San Sabinoper la benedizione, l'imprenditoree la figliache commossi hanno ricordato la compianta, deceduta nel 2021, alla quale è dedicato. E' il primo dei due(DAE), donati dall'in collaborazione conL'associazione, costituita dall'imprenditore, ha tra gli obiettivi, quello di essere vicina alle esigenze del territorio, promuovendo ancheattraverso eventi socio-culturali per la comunità. Al contempo, assieme all'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, l'ha deciso di intraprendere un percorso volto all'organizzazione di corsi di formazione sull'uso dei defibrillatori, dispositivi medici salvavita, fondamentali per la gestione dell'arresto cardiaco improvviso, "una condizione in cui ogni secondo conta". La loro diffusione capillare in luoghi pubblici, aziende e impianti sportivi è cruciale per garantire un intervento tempestivo ed aumentare così il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Isono strumenti compatti, portatili, facili da usare, sicuri, molto efficaci e richiedono pochissima manutenzione.Riproduzione@riservataFoto a cura di Savino Mazzarella