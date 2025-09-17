Canosa: "In-Ruins", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia

Larga partecipazione di autorità e di addetti ai lavori alla conferenza stampa dipresentazione del progettoche in tarda mattinata odierna ha avuto luogopressoPer l'occasione hanno preso la parola tra gli altri:l'Assessore alla Cultura e all'Archeologia,in veste anche di moderatrice;il Sindaco di Canosa di Puglia,l'europarlamentare,la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia,il Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Interateneo Bari-Foggia, professor; il Presidente della FAC,; il presidente dell'associazione "Archeofuturo",e il consigliere comunale,Lusinghiere aspettative per ilallascaturito dalla collaborazione strategica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e BAT, del Comune di Canosa e dell'associazione Archeofuturo, con il patrocinio della Fondazione Archeologica Canosina. "Una sinergia che apre a spazi raramente accessibili, consentendo di trasformare la residenza in una vera indagine sul campo - anche grazie al coinvolgimento e collaborazione scientifica della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Università di Foggia."Per la prima volta in Puglia, il progetto ha alla base un programma itinerante di residenze artistiche dedicato a esplorar. Attraverso il temporaneo insediamento di artisti, curatori e ricercatori in prossimità di siti monumentali di Canosa di Puglia, il progettoripensa il territorio a partire dal suo passato. Siti e parchi archeologici di Canosa di Puglia diventano "luoghi di incontro, capaci di accogliere pratiche urgenti e dialoghi interdisciplinari, nel cuore di contesti periferici." Da pochi giorni a Canosa di Puglia sono già operativi : il messicano; la canadese; la greca; gli italianiRadicato "in una prospettiva post-meridiana e mediterranea", il progettomira a valorizzare non solo il patrimonio archeologico, ma anche i miti, le tradizioni e le storie della comunità locale che da sempre lo abitano e lo custodiscono. Nel corso degli anni,si è affermato come uno dei progetti di residenza più innovativi ed originali nel panorama italiano, grazie a un approccio sperimentale che intreccia arte contemporanea e archeologia.Riproduzione@riservata