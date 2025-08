Canosa: In fiamme la pineta del Castello

Ennesimo rogo estivo a, dove è andata in fiamme la pineta del Castello nel pomeriggio del 2 agosto scorso. Un incendio ha interessato una vasta area che ha visto impegnati i volontari dell'Anpana e della Misericordia, giunti in loco, su attivazione della sala operativa della protezione civile e poi, i Vigili del Fuoco con 2 automezzi. Dai primi roghi di sterpaglie, alle ore 16,45 circa, all'immane incendio boschivo che ha gettato panico tra i residenti " fatti evacuare per precauzione", mentre, i vigili del fuoco procedevano allo spegnimento delle fiamme, ultimato intorno alle ore 19,30. Sul posto anche la Polizia Locale e il 118 per i soccorsi sanitari. In Italia è SOS incendi:come riporta il nuovo dossierdi Legambiente di fine luglio 2025.Maglia nera alla Sicilia, conbruciati in. Seguita da, con 3.633 ettari in 178 eventi incendiari,coninconin soli(con la media ettari per incendio più alta: 163,15), Campania conine laconinPer Legambiente ad oggi il Paese paga non solo lo scotto dei troppi ritardi, ma anche l'acuirsi della crisi climatica che amplifica il rischio di incendi boschivi e l'assalto delle ecomafie e degli incendiari. Secondo l'ultimo Rapporto Ecomafia diffuso il 10 luglio scorso,un dato però in calo del 12,2% rispetto al 2023. Sono 459 le persone denunciate (-2,1% rispetto al 2023), 14 invece quelle arrestate (+16,7% rispetto al 2023). L'analisi di questi fenomeni criminali è arricchita dalle attività, anche di carattere preventivo raccontate sempre nel Rapporto Ecomafia grazie al contributo elaborato dal Nucleo informativo antincendio boschivo del Comando Carabinieri per la Tutela forestale e dei Parchi. IlSempre di origine prevalentemente dolosa sono le notizie di reato relative a incendi di vegetazione non boschiva, 294 su 423, pari a circa il 70%, anche in questo caso quasi sempre contro ignoti.