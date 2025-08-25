Canosa: Il Teatro del Viaggio alla Notte degli Ipogei

Gran finale percon la, in calendarioa Canosa di Puglia, evento organizzato dall'associazione Amici dell'Archeologia, sotto il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Canosa di Puglia, del Touring Club Bari-BAT, della Fondazione Archeologica Canosina e di Visit Canosa. Nell'ambito dell'a, inizio programmato allee alleper le passeggiate archeologiche lungo un itinerario che prevede la visita guidata aglidel IV e III Sec. a.C., del, del III Sec. a.C. dove l'affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero prende vita grazie a tecnologie di realtà spaziale aumentata, e all', IV Sec. a.C. – I Sec. d.C., Il più importante complesso funerario di Canosa di Puglia e dell'intera regione, composto da tre tombe a camera. Al termine di ogni passeggiata archeologica, i partecipanti assistono alla teatralizzazionedi, anche attore cona cura della compagniache avrà luogo all'interno della suggestiva scenografia naturale degli ipogei Lagrasta, 'trascinando' gli spettatori negli inferi per incontrare Paolo e Francesca, Enea e Didone, Orfeo ed Euridice tre coppie di amanti tra i più celebri che sono scesi nell'Ade, alcuni facendone ritorno, altri restando laggiù per l'eternità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è attiva l'utenza telefonicatramite chiamata o messaggi whatsapp.