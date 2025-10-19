Politica
Canosa: Il senatore Dario Damiani all'inaugurazione della sede cittadina di Forza Italia
Azzurro Donna ha promosso un seminario sulle patologie oculari.
Entusiasmo e partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della sede cittadina di Forza Italia a Canosa di Puglia, svoltasi nella serata dello scorso 18 ottobre. Per l'occasione Azzurro Donna ha organizzato un seminario informativo dedicato alle patologie oculari che possono variare da condizioni lievi e temporanee a disturbi gravi e potenzialmente invalidanti. La vista è uno dei sensi più preziosi, e la salute degli occhi riveste un ruolo fondamentale nel mantenere una vita di qualità. All'iniziativa curata nei dettagli, presentata dalla responsabile cittadina di Azzurro Donna, avv. Mariangela Matarrese, ha partecipato il dottor Michele Schirone (consigliere comunale e optometrista), in veste di relatore che ha illustrato come alcune patologie oculari colpiscano in misura maggiore le donne, offrendo inoltre preziose indicazioni sulla prevenzione e sulle nuove tecniche di cura. Nel corso del seminario "La salute parte dagli occhi" sono intervenute : la professoressa Beatrice De Donato, responsabile regionale di Azzurro Donna, e la dottoressa Rosa Uva, responsabile provinciale BAT. Prendersi cura della salute degli occhi è un "impegno vitale", ricordando che per conoscere le patologie oculari, imparare come prevenirle e scoprire come preservare una visione ottimale è sempre fondamentale consultare un medico specializzato per qualsiasi preoccupazione o sintomi improvvisi.
Nella nuova sede ubicata in via Oberdan n.16, sono inoltre intervenuti: il senatore Dario Damiani, vice responsabile regionale di Forza Italia, che ha espresso il proprio sostegno a Luigi Lobuono, candidato alla presidenza della Regione, invitando i presenti a fare altrettanto; l'avvocato Marcello Lanotte (segretario provinciale di Forza Italia); i consiglieri regionali uscenti dottor Francesco La Notte e Giuseppe Tupputi; l'avvocato Lino Di Noia (vicepresidente BAT); i consiglieri comunali di Forza Italia dottor Nuccio Matarrese e l'avvocato Mariangela Malcangio, oltre ai rappresentanti delle segreterie provinciali e cittadine del partito. Mentre, il dottor Antonio Labianca, segretario cittadino di Forza Italia, insieme a tutto il direttivo, ha ringraziato i partecipanti dichiarando: «Questo è solo il primo di una serie di eventi che questa segreteria intende organizzare per essere al servizio dei cittadini, perché la politica è e dev'essere al servizio della comunità.» Il taglio della torta e il brindisi a suggello della cerimonia inaugurale della nuova sede di Forza Italia, partito di governo nazionale e locale, pronta ad accogliere tesserati e simpatizzanti a partire dalla campagna elettorale per le regionali 2025 con «le idee e la motivazione per raccontare alla Puglia una visione alternativa di futuro» attraverso le sue liste di candidati.
