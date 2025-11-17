Vita di città
Canosa: Il rispetto del verde pubblico oltre che un segno di civiltà è anche un obbligo
Sanzioni per i trasgressori con ordinanza n.21/2025
Canosa - lunedì 17 novembre 2025 16.14
A Canosa di Puglia, con ordinanza n.21/2025 è stato disposto all'interno della Villa Comunale e di Piazza Vittorio Veneto, il divieto di: ingresso di biciclette, bici elettriche e motociclette; calpestare le aiuole; giocare a pallone; gettare o abbandonare sul suolo pubblico e nelle aree a verde pubblico rifiuti di ogni genere comprese le deiezioni animali. "Il rispetto del verde pubblico oltre che un segno di civiltà è anche un obbligo" Scrive in una nota l'Assessore al Verde Pubblico Saverio Di Nunno rammentando che le violazioni comportano, a seconda dei casi, sanzioni che vanno da 25,00 a 500,00 euro.