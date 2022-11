Canosa: Il professor Sabino Pastore parlerà di "Pio XII, Eugenio Pacelli. L'uomo, il Papa, il politico" 

Proseguono con interesse e partecipazione di pubblico, gli incontri all'di, presso l'Alleinterverrà in veste di relatore il professorsul temanacque a Roma il 2 marzo 1876, secondogenito di Filippo, allora avvocato rotale, e di Virginia Graziosi. La sua era una famiglia di nobiltà pontificia, distintasi in vari suoi membri al servizio della S. Sede, particolarmente in campo amministrativo e finanziario. Sin da giovanissimo entra al servizio della Santa Sede nella Congregazione degli Affari straordinari, prima come sottosegretario e poi segretario. Nel 1917 inizia la sua esperienza internazionale: nominato nunzio apostolico in Baviera, assolve varie missioni in Germania, concludendo diversi accordi. L'anno dei Patti lateranensi, nel 1929, succede a Pietro Gasparri come segretario di Stato di Papa Pio XI. Comincia una stretta collaborazione con il pontefice, che lo porterà a succedergli in seguito alla sua morte, appunto nel 1939. Si ritrova da subito ad affrontare una situazione internazionale drammatica e a guidare la Chiesa di Roma nel corso del secondo conflitto mondiale e nella delicata fase di ricostruzione postbellica. Un lungo pontificato fino al 1958, anno della morte e dell'elezione di Giovanni XXIII..All'U.T.E. di Canosa parlerà di, il professorsi è laureato in lettere, presso l'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia, orientamento storico-sociale, con una tesi in storia contemporanea, riferita al territorio di Canosa. E' docente dal 2001 ed insegna filosofia e storia presso il Liceo Scientifico Statale "Riccardo Nuzzi" di Andria. Relatore in diversi convegni culturali di argomento filosofico, storico e letterario, il professorè sempre alla ricerca di nuovi stimoli per un continuo approfondimento culturale del passato e del presente. In questi anni ha pubblicato un saggio dal titolo "Dinamiche economiche, sociali e politiche in una città agricola come Andria tra fine '800 e inizio '900" nella"Aperitivo con la storia", edita dal Comune di Andria, assessorato alla cultura e dall'associazione turistica Pro Loco. Da non perdere il prossimo incontro all'con iprofessorche avrà luogo presso l'Ain via Federico II aNella presentazione dell'incontro, il presidente dell'U.T.E.ha rinnovato l'invito alla cittadinanza a partecipare.